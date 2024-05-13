9 ilde operasyon: Çağrı merkezi kurarak onlarca kişiyi dolandırmışlar

Bursa'da çok sayıda kişinin, internetten yatırım vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelileri 3 ay boyunca izledi. Şüphelilerin çağrı merkezi kurdukları ve mağdurlarla bu merkezden irtibata geçtiklerini belirlendi.

BURSA MERKEZLİ OPERASYON: 38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa merkezli, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep’teki 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA