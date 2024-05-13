- Asayiş

Tartıştığı eşine bıçakla saldırdı

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Kütahya'da yine kadına şiddet olayı yaşandı. O.A. (43), tartıştığı eşi A.A.'yı (38) omzundan bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, kocası ise gözaltına alındı.

Tartıştığı eşine bıçakla saldırdı mask
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O.A. ile eşi A.A. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. O.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini omzundan yaraladı. Sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kürek kemiğinin altından bıçaklandığı belirlenen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye tedaviye alındı. O.A. ise ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# sağlık, ilgili

13 May 2024 - 17:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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