Tartıştığı eşine bıçakla saldırdı

O.A. ile eşi A.A. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. O.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini omzundan yaraladı. Sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kürek kemiğinin altından bıçaklandığı belirlenen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye tedaviye alındı. O.A. ise ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA