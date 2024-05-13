13 May 2024 - 17:40- Magazin G:

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star'da dün akşam düelloya Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre girdi. Finalde Aleyna ile yarışan Sercan Yıldırım yarışmayı kaybetti.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu! mask
Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star'da heyecanlı dakikalar yaşandı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Yunus Emre ve Sercan mücadele verdi. Bu etabın sonunda 5-4'lük skorla Yunus Emre kazanarak eleme potasından çıkmayı garantiledi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu!

ALEYNA RAKİPLERİNİ YENDİ

İkinci karşılaşmada ise bu kez Atakan ve Aleyna parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Atakan 5-0'lık skorla Aleyna'yı yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Atakan oldu. Bu sonuçla eleme düellosunun finaline Sercan ve Aleyna kaldı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu!

Üçüncü etapta bu kez Aleyna ve Sercan karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk defa bir erkek ve kadın yarışmacının mücadele ettiği düelloda nefesler tutuldu. Atışlarda Aleyna aldığı son sayı ile Sercan'ı 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla Survivor'dan elenen yarışmacı Sercan oldu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu!

"KİMİ KIRDIYSAM KİMİ ÜZDÜYSEM..."

Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım, "Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Üzgün müyüm üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gururum da var. O yüzden başım eğik değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim. Kimi kırdıysam kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmazsa buranın anlamı da olmazdı. O yüzden herkese kusura bakma diyorum. Söyleyecek pek bir şey yok. Beni bekleyen bir ailem var, dostlarım var, arkadaşlarım var, sporcularım var. Aklım biraz da orada, kulübümde öğrencilerimde. Onları da çok özledim. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hakkınızı helal edin. " dedi.

Kaynak: MYNET

# Survivor, eleme, yıldırım, Bir, etti, Son

13 May 2024 - 17:40 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

'Kocam, erkek kardeşimle birlikte olmuş ama boşanamam' mask
'Kocam, erkek kardeşimle birlikte olmuş ama boşanamam'
Alina Boz'a sosyal medya linç şoku! Galatasaray'a küfür mü etti? mask
Alina Boz'a sosyal medya linç şoku! Galatasaray'a küfür mü etti?
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den samimi itiraf mask
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den samimi itiraf
Yıldız oyuncu öpüşme itirafıyla gündeme bomba gibi düştü: Kusmak istedim mask
Yıldız oyuncu öpüşme itirafıyla gündeme bomba gibi düştü: Kusmak istedim
Ezgi Mola'dan kötü haber mask
Ezgi Mola'dan kötü haber
Çağla Şıkel kendini 11 saat boyunca kulübeye kapattı! mask
Çağla Şıkel kendini 11 saat boyunca kulübeye kapattı!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber