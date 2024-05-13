Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu!

Survivor All Star'da heyecanlı dakikalar yaşandı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Yunus Emre ve Sercan mücadele verdi. Bu etabın sonunda 5-4'lük skorla Yunus Emre kazanarak eleme potasından çıkmayı garantiledi.
ALEYNA RAKİPLERİNİ YENDİ
İkinci karşılaşmada ise bu kez Atakan ve Aleyna parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Atakan 5-0'lık skorla Aleyna'yı yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Atakan oldu. Bu sonuçla eleme düellosunun finaline Sercan ve Aleyna kaldı.
Üçüncü etapta bu kez Aleyna ve Sercan karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk defa bir erkek ve kadın yarışmacının mücadele ettiği düelloda nefesler tutuldu. Atışlarda Aleyna aldığı son sayı ile Sercan'ı 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla Survivor'dan elenen yarışmacı Sercan oldu.
"KİMİ KIRDIYSAM KİMİ ÜZDÜYSEM..."
Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım, "Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Üzgün müyüm üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gururum da var. O yüzden başım eğik değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim. Kimi kırdıysam kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmazsa buranın anlamı da olmazdı. O yüzden herkese kusura bakma diyorum. Söyleyecek pek bir şey yok. Beni bekleyen bir ailem var, dostlarım var, arkadaşlarım var, sporcularım var. Aklım biraz da orada, kulübümde öğrencilerimde. Onları da çok özledim. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hakkınızı helal edin. " dedi.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.