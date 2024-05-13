13 May 2024 - 17:32- Gündem G:

ALKÜ’de siber eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını aldı

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde BAKA koordinasyonluğundaki Siber Vatan Programı eğitimlerinin üçüncüsünü bitiren öğrenciler, sertifikalarını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’dan aldı.

ALKÜ’de siber eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını aldı mask
ALKÜ’de siber eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını aldı
ALKÜ’de siber eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını aldı
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) çeşitli resmî kurumlarla yapılan anlaşmalar dahilindeki eğitimler tüm hızıyla sürüyor. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından ulusal stratejiler çerçevesinde üst ölçekli plan ve programlarla uyumlu şekilde siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla ALKÜ’nün ev sahipliğinde başlatılan Siber Vatan Programının üçüncü kısmı tamamlandı. BAKA Alanya Temsilcisi Oğuzhan Ataman, ALKÜ Mühendislik Fakültesi Siber Eğitimler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Rıza Hallaç, Arş. Gör. Ali Çoban ve eğitimler sonucu sertifika almaya hak kazanan 15 öğrenci ALKÜ Senato Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile bir araya geldi.

ALKÜ’de siber eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını aldı

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; BAKA, ALKÜ, Alanya Üniversitesi ve iş birliği ile 29 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik” eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri Senato Salonu’nda ağırladı. Öğrencileri tebrik eden Rektör Türkdoğan, “Ülkemiz için gerekli olan siber eğitimleri tamamlayarak ülkemize bu alanda büyük katkınız olacağına inanıyorum. Bu eğitimleri tamamlamanızla birlikte bundan sonraki süreçte ülkemiz sizlerden başarılar bekliyor. Günümüzün olmazsa olmazı dijital dünyada siber eğitimlerin önemi her geçen gün artıyor. Sizler de bu önemli eğitimleri tamamlayarak ülkemizin bu alandaki başarılarını ortaya koyacaksınız. ALKÜ olarak ülkemizin gelişmesi ve gelişen dünyanın bir parçası olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Başarıyla tamamladığınız eğitimleriniz ülkemize ve sizlere hayırlı olsun” dedi. Konuşmaların ardından öğrencilerle sohbet eden Rektör Türkdoğan istek ve talepleri dinledi. Rektör Türkdoğan, daha sonra öğrencileri tek tek tebrik ederek onlara sertifikalarını takdim etti.

ALKÜ’de siber eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını aldı
ALKÜ’de siber eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını aldı

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13 May 2024 - 17:32 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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