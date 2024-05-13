- Gündem

Düzce’de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü

ABONE OL Google News Sayfamız

DÜZCE’de etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi. Ağaçların üzerine devrildiği park halindeki minibüs ve otomobilde hasar oluştu.Kentte öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili...

Düzce’de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü mask
Düzce’de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü
Düzce’de kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, 2 araç hasar gördü
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DÜZCE’de etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi. Ağaçların üzerine devrildiği park halindeki minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

Kentte öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Birçok ağaç rüzgar sebebiyle devrildi. Hamidiye Mahallesi’nde bir ağaç park halindeki minibüsün, Aziziye Mahallesi’nde de bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 2 araçta da hasar oluştu.

Araçların üzerindeki ağaçlar, itfaiye tarafından kesilerek kaldırıldı.

13 May 2024 - 17:38 DHA Düzce- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Alanya EAH’de beyaz melekler unutulmadı mask
Alanya EAH’de beyaz melekler unutulmadı
YÖK Başkanı Özvar, 'Spor Dostu Kampüs' projesinin tanıtımını yaptı mask
YÖK Başkanı Özvar, 'Spor Dostu Kampüs' projesinin tanıtımını yaptı
ALTSO’da IPARD programı ve TKDK destekleri anlatıldı mask
ALTSO’da IPARD programı ve TKDK destekleri anlatıldı
Feci kaza! Hafif ticari araç dereye düştü: 1’i çocuk, 3 yaralı mask
Feci kaza! Hafif ticari araç dereye düştü: 1’i çocuk, 3 yaralı
Diyarbakır’da sağanak ve dolu yağışı mask
Diyarbakır’da sağanak ve dolu yağışı
İstanbul'da üç ilçeden ortak 'Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali' mask
İstanbul'da üç ilçeden ortak 'Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber