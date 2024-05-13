Alanya EAH’de beyaz melekler unutulmadı

ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin beyaz melekleri olan hemşireler Dünya Hemşireler Günü’nde unutulmadı. Başhekim Doç. Dr. Güler ve ekibi hastanenin her biriminde görev yapan hemşireleri tek tek ziyaret ederek günleri kutladı ve kendilerine karanfil taktim etti. Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Doç. Dr. Güler, “Günümüzde modern bilgi ve donanıma sahip hemşirelerimiz; birey, aile ve toplumun mevcut, olası sağlık sorunlarını bütüncül bir yaklaşımla din, dil, ırk ayrımı gözetmeksiniz hizmet vermekte, sağlık hizmeti sunmada en etkin rol oynamaktadır. Sağlık ordusunun vazgeçilmezi olan hemşirelerimiz gece gündüz demeden özverili ve fedakârca çalışarak hastalarımızın en büyük destekçisi olup onların yarınlara umutla bakmasına katkı sağlamaktadır. Başta hastanemizde hizmet veren 506 hemşiremiz olmak üzere insan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak büyük bir sabır ve sevgiyle çalışan tüm hemşirelerin gününü kutluyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi