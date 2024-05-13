ALTSO’da IPARD programı ve TKDK destekleri anlatıldı

ALTSO ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde TKDK 2021-2027 IPARD Programı 3. Dönem Bilgilendirme Toplantısı ALTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Cem Özcan ve çok sayıda kişi katıldı. TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü ile Antalya Birim Amiri Mehmet Aksu ve Uzman Hasan Çoban’ın konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan TKDK aracılığıyla verilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için fiziki varlıklara yönelik yatırımlar ve güncel TKDK destekleri anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun işleyişi ve IPARD Programı hakkında bilgiler aktardı. Gülcü’nün konuşmasının ardından ise; Antalya Birim Amiri Mehmet Aksu ve Uzman Hasan Çoban güncel TKDK desteklerini anlatıp, desteklenen sektörleri katılımcılarla paylaştı.

IPARD PROGRAMI NEDİR?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.