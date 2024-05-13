'Kübra' dizisinin 2. sezon tarihi açıklandı

Netflix'in iddialı yerli dizisi Kübra'nın 2. sezonu geliyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin yeni sezonunun tarihi hakkında beklenen açıklama geldi. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın oturduğu Kübra dizisinin ikinci sezonu, 6 Haziran'da izleyicilerle buluşacak.
Netflix'in resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Hâlâ aynı yolda mısın Semavi? Kübra 2. sezon 6 Haziran'da sadece Netflix'te'' denildi.
KÜBRA 2. SEZON KONUSU
Senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Kübra'nın yeni sezon konusu belli oldu.
Netflix, OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan'ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini 'Semavi' yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?"
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.