Feci kaza! Hafif ticari araç dereye düştü: 1’i çocuk, 3 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde, hafif ticari aracın dereye düştüğü kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında İmranlı ilçesi Kevenli köyü yakınlarında meydana geldi. İ.E. (62) yönetimindeki 34 BKJ 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.E. (55) ve E.A.E. (1) yaralandı. İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.