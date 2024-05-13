13 May 2024 - 17:04- Gündem G:

Feci kaza! Hafif ticari araç dereye düştü: 1’i çocuk, 3 yaralı

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Sivas'ta kontrolden çıkan araç dereye düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Hafif ticari araç dereye düştü: 1’i çocuk, 3 yaralı mask
Feci kaza! Hafif ticari araç dereye düştü: 1’i çocuk, 3 yaralı
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde, hafif ticari aracın dereye düştüğü kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Hafif ticari araç dereye düştü: 1’i çocuk, 3 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında İmranlı ilçesi Kevenli köyü yakınlarında meydana geldi. İ.E. (62) yönetimindeki 34 BKJ 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.E. (55) ve E.A.E. (1) yaralandı. İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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13 May 2024 - 17:04 DHA Sivas- Gündem

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