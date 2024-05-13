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Nihal Candan: 'Cezaevinde namaz kılmayı 7 vakte çıkarttım'

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Cezaevinden sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan, "Daha önce 7 vakit namaz kılmıyordum, cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı" dedi.

Nihal Candan: 'Cezaevinde namaz kılmayı 7 vakte çıkarttım' mask
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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Kardeşlerden Nihal Candan’ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan tahliye edildi.

Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını Youtube'da Bak Burası Çok Önemli kanalına anlattı:

Candan hapse girmeden de namaz kıldığını söyledi ve "Daha önce 7 vakit namaz kılmıyordum, cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı" dedi.

Candan'ın açıklamaları şöyle:

Bildiğimiz tüm meditasyonları yaptık. Sabah namazını kaçırmazdım zaten. 'Namaz uykudan hayırlıdır' hadisi en sevdiğim. Bunları yapmaya çalıştım. Babamın gönderdiği kitaplar vardı. 7 vakte cezaevinde çıkardım. Babam çok muhafazakardır.

# nihal candan, açıklama, sağlık, Sosyal

13 May 2024 - 16:42 - Magazin

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