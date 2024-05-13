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Son dakika - Aziz Yıldırım FB başkanlığına aday oluyor

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Ali Koç'un adaylığını açıkladığı Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın aday olması için noter imzalı beyanname toplanırken, Yıldırım'ın da adaylığını hafta içi düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklaması bekleniyor.

Son dakika - Aziz Yıldırım FB başkanlığına aday oluyor mask
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Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un adaylığını açıkladığı Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı. Aziz Yıldırım'ın ise hafta içi düzenlenecek bir basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

Fenerbahçe tribünleri,  Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı. Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

# Bir, başladı, devam, kayserispor, yıldırım

13 May 2024 - 16:46 - Spor

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