Şok olay! Belediye binası önünde vuruldu

Kadri A. ile ismi öğrenilmeyen kişi, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmada şüpheli, yanında getirdiği tabancayla Kadri A.'ya ateş etti. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Kadri A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadri A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA