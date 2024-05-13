- Asayiş

Şok olay! Belediye binası önünde vuruldu

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Mardin'de, Kadri A. (48), Kızıltepe ilçesi belediye hizmet binası önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu.

Şok olay! Belediye binası önünde vuruldu mask
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Kadri A. ile ismi öğrenilmeyen kişi, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmada şüpheli, yanında getirdiği tabancayla Kadri A.'ya ateş etti.  Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Kadri A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadri A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# etti, sağlık, kişi

13 May 2024 - 16:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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