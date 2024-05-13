Şok olay! Belediye binası önünde vuruldu

Kadri A. ile ismi öğrenilmeyen kişi, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmada şüpheli, yanında getirdiği tabancayla Kadri A.'ya ateş etti. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Kadri A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadri A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.