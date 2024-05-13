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Diyarbakır’da sağanak ve dolu yağışı

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DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.Ergani ilçesinde öğle saatlerinde sağanak, ardından dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede ...

Diyarbakır’da sağanak ve dolu yağışı mask
Diyarbakır’da sağanak ve dolu yağışı
Diyarbakır’da sağanak ve dolu yağışı
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DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ergani ilçesinde öğle saatlerinde sağanak, ardından dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı. Çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.

13 May 2024 - 16:28 DHA - Gündem

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