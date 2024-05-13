Apartmanda korkutan patlama! Ekipler tahliye kararı verdi

Kepeci Mahallesi 1216 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren komşular, yaralanan Furkan Ş.'yi dışarı çıkardı. Sağlık ekibine teslim edilen ve vücudunda yanık oluşan Furkan Ş., tedavi için hastaneye götürüldü. Patlama sırasında basınçla birlikte dairede bulunan duvarların göçtüğü ve kapıların yerinden söküldüğü, eşyaların da zarar gördüğü belirlendi. Üst katlarda bulunan dairelerin de hasar gördüğü patlama ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen Isparta Valisi Aydın Baruş da patlama ile ilgili incelemelerde bulundu. (DHA)
APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
Patlama sonrası olay yerine yönlendirilen doğal gaz şirketine bağlı ekipler ilk incelemede gaz kokusu tespit etti. Ekipler tarafından müdahalede bulunulurken, güvenlik gerekçesiyle bina tahliye edildi ve gaz kaçağı tespit edilene kadar mühürlendi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.