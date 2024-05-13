- Eğitim

Apartmanda korkutan patlama! Ekipler tahliye kararı verdi

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Isparta'da Kepeci Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Apartman güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Patlamada bir kişi yaralandı.

Apartmanda korkutan patlama! Ekipler tahliye kararı verdi mask
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Kepeci Mahallesi 1216 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren komşular, yaralanan Furkan Ş.'yi dışarı çıkardı. Sağlık ekibine teslim edilen ve vücudunda yanık oluşan Furkan Ş., tedavi için hastaneye götürüldü. Patlama sırasında basınçla birlikte dairede bulunan duvarların göçtüğü ve kapıların yerinden söküldüğü, eşyaların da zarar gördüğü belirlendi. Üst katlarda bulunan dairelerin de hasar gördüğü patlama ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen Isparta Valisi Aydın Baruş da patlama ile ilgili incelemelerde bulundu. (DHA)

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Patlama sonrası olay yerine yönlendirilen doğal gaz şirketine bağlı ekipler ilk incelemede gaz kokusu tespit etti. Ekipler tarafından müdahalede bulunulurken, güvenlik gerekçesiyle bina tahliye edildi ve gaz kaçağı tespit edilene kadar mühürlendi. 

Kaynak: DHA

# Gelen, etti, sağlık, ilgili

13 May 2024 - 16:14 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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