İstanbul'da üç ilçeden ortak 'Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali'

İstanbul'da Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ortaklaşa 'Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali' düzenliyor. Festival kapsamında 16 Mayıs'ta Dolmabahçe'den Karaköy'e belediye başkanları ve vatandaşların katılımıyla 'Kurtuluşa Giden İlk Adım' yürüyüşü gerçekleşecek. Ayrıca üç ilçenin park ve meydanlarında ünlü isimler sahne alırken; spordan sanata farklı alanlarda birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş Belediyeleri, 16-19 Mayıs tarihleri arasında'Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali' adı altında bir dizi etkinlik ve konser düzenleyecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket etmeden önce İstanbul'da sırasıyla ikamet ettiği; Milli Mücadele fikrinin doğuşuna, fikri temellerine ve ilk adımına ev sahipliği yapan Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir arada kutlayacak.

ÜÇ İLÇE BELEDİYE BAŞKANINDAN “İLK ADIMö YÜRÜYÜŞÜ

Gençlik Festivali'nin açılış programı, 16 Mayıs'ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın katılımıyla,Dolmabahçe'den Karaköy'deki İlk Adım Anıtı'na kadar gerçekleşecek yürüyüşle başlayacak.

19 MAYIS COŞKUSU GENÇLİK FESTİVALİYLE YAŞANACAK

Gençlik Festivali kapsamında üç ilçenin park ve meydanlarında 19 Mayıs coşkusu yaşanacak. Ünlü isimlerin sahne alacağı konserlerin yanı sıra; programda spordan sanata farklı alanlarda birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş'taki etkinliklerşu şekilde:

ŞİŞLİ'DE 19 MAYIS GENÇLİK FESTİVALİ

Şişli Belediyesi tarafından ilçede düzenlenecek etkinlikler kapsamında 16 Mayıs'ta Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde Mercan Selçuk Dans Topluluğu'nun modern bale gösterisi olacak. 17 Mayıs'ta Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Fatma Girik Parkı'nda düzenlenecek spor organizasyonlarının yanı sıra Karavan Tiyatrosu'nun 'Anılarla Atatürk Tiyatrosu' adlı oyunu sahnelenecek. Ayrıca sanatçı Özgür Gönek ile müzik dinletisi gerçekleşecek.

18-19 Mayıs tarihlerinde Maçka Demokrasi Parkı ve Habitat Parkı'nda düzenlenecek etkinliklerle sporseverleri ve eğlence tutkunlarını bir araya getiriyor. Gün boyu gerçekleşecek etkinliklerde, canlı langırttan dart alanına, rodeo alanından gladyatör arenaya kadar birçok eğlenceli aktivite yer alacak. Ayrıca VR Station (Vincent Van Gogh Müzesi) ve PlayStation futbol turnuvası gibi etkinlikler de katılımcıları bekliyor. Etkinliklerde voleyboldan, ayak tenisine, halat çekme ve ip atlama yarışmaları da yer alacak

MAÇKA DEMOKRASİ PARKI'NDA DUMAN KONSERİ

18 Mayıs Cumartesi Şişli Habitat Parkı'ndaki programda 19.30'da Kalt Talk Şov ve DJ Anıl Can Özer'in sergileyeceği performanslar eşliğinde program devam edecek. 19 Mayıs Pazar günü ise Duman grubu Maçka Demokrasi Parkı'ndaki festival alanında sahne alacak. Duman, alanı dolduracak binlerce hayranıyla şarkılarını seslendirecek. Konser 21.00'da başlayacak.

BEYOĞLU'NUN GENÇLİK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ

Beyoğlu Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerde ise 17- 18- 19 Mayıs tarihlerinde gezici Karavan Tiyatrosu, 'Anılarla Atatürk Tiyatrosu' adlı oyunu; Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Şişli Beyoğlu sınırında yer alan Fatma Girik Parkı, Kaptanpaşa, Çıksalın, Hacıahmet Cinderesi Parkı, Örnektepe Pir Sultan Abdal Kültür Derneği önü gibi Beyoğlu'nun farklı noktalarında sahneleyecek. Ayrıca tiyatro gösterimi öncesinde ritm grubu da performans sergileyecek.

BEYOĞLU SPOR ETKİNLİKLERİNİN MERKEZİ OLACAK

18 Mayıs tarihinde kürek, yelken ve teknelerin yer alacağı 'Haliç Deniz Korteji', İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nden Haliç Tersanesi'ne kadar uzanacak. Festival kapsamında karada da spor etkinlikleri düzenlenecek. 18 Mayıs'ta Çıksalın Parkı Basketbol sahasında sokak basketbolu turnuvası düzenlenirken, 19 Mayıs etkinliklerin en yoğun olduğu gün olacak. Taksim Atatürk Anıtı'nda başlayacak resmi program, Beyoğlu Fitaş Pasajı'nda düzenlenecek Bowling Turnuvası; Grand Pera'da düzenlenecek HadoTurnuvası; Hasköy Spor Tesislerinde düzenlenecek Paintball, Sokak Voleybolu ve Balon Futbolu Turnuvaları ile renklenecek.

CANDAN ERÇETİN BEYOĞLU'NDA SAHNEYE ÇIKACAK

Beyoğlu'nda konser verecek isim ünlü sanatçı Candan Erçetin olacak. 19 Mayıs'ta Sütlüce'de bulunan İBB Miniatürk otoparkında düzenlenecek konser programı ilk olarak saat 20:00'de DJ performansı ile başlayacak; 21:00'de Candan Erçetin'in sahneye çıkmasıyla heyecan doruk noktasına ulaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA GENÇLİK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ

Beşiktaş Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerin adresi ise Barbaros Meydanı ve Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı olacak. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikler kapsamında 15 Mayıs'ta saat 22.00'de Seda Erciyes, 16 Mayıs'ta saat 22.00'de Sena Şener, 17 Mayıs saat 20.00'de Goss ve saat 22.00'de Paptircem konserleri gerçekleşecek.

BARBAROS MEYDANI'NDA ATHENA KONSERİ

Ayrıca, 19 Mayıs Gençlik Festivali'nde 18 Mayıs'ta yenilenen Barbaros Meydanı'nda ünlü isimler sahne alacak. Dj ve aranjör Ozan Doğulu saat 20.00'de melodileriyle dinleyicilerini coşturacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde ise sahnede Türk rock müziğinin önemli gruplarından biri olan Athena grubu izleyenlerle buluşacak.

RENGARENK BEŞİKTAŞ KOŞUSU

19 Mayıs günü de saat 18.00'de başlayacak ve Ortaköy'le Barbaros Meydanı arasında gerçekleşecek olan Rengarenk Beşiktaş Koşusu'nda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gençlerle koşacak.

19 MAYIS HADİSE VE MURDA KONSERİ

Koşunun ardından Barbaros Meydanı'nda saatler 20.00'de rap müziğin son dönem temsilcilerinden Murda; ardından da 21.30'da ünlü sanatçı Hadise konser verecek.