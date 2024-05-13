Baba vahşeti! Ahırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü

Eskişehir’de, ahırdaki hayvanlarının bakımını yapmadığı iddiasıyla tartıştığı oğlu Yakup Kart’ı (29), bıçaklayarak öldüren Güngör Kart (63) tutuklandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen Güngör Kart, yanına gelen oğlu Yakup Kart’a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Güngör Kart, oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Güngör Kart, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.