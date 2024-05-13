13 May 2024 - 16:11- Gündem G:

Baba vahşeti! Ahırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü

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Eskişehir'de bir baba, ahırın bakımını yapmayan oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Baba vahşeti! Ahırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü mask
Baba vahşeti! Ahırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü
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Eskişehir’de, ahırdaki hayvanlarının bakımını yapmadığı iddiasıyla tartıştığı oğlu Yakup Kart’ı (29), bıçaklayarak öldüren Güngör Kart (63) tutuklandı.

Baba vahşeti! Ahırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü

Olay, saat 10.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen Güngör Kart, yanına gelen oğlu Yakup Kart’a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Güngör Kart, oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Güngör Kart, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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13 May 2024 - 16:11 DHA Eskişehir- Gündem

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