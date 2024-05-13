Antalya'da 24 yaşındaki işitme engelli kadın kayıp

Kızını arayan Vedat Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki kızlarının işitme engelli olduğunu söyledi.

Kızı Nihal'in 16 Ocak 2022'de evden ayrıldığında da kayıp müracaatlarının olduğunu hatırlatan Babayiğit, arandığını öğrenen kızlarının polise verdiği ifadesinde Batman'a sosyal medyadan tanıştığı M.B'nin (25) yanına gittiğini söylediğini ifade etti.

M.B'nin de işitme engelli olduğunu belirten Babayiğit, "Kızımla M.B. Batman'da yaşamaya başladı. İmam nikahlı birlikteliklerinden 2023'te bir de çocukları oldu. Doğumdan sonra görüntülü görüşmelerimizde sürekli 'beni buradan kurtarın' diyordu. Eşiyle arasında anlaşmazlıklar başlayınca Batman'a giderek kızımızı Serik'e getirdik. Ancak M.B'nin ailesi yeni doğan çocuğu ne annesine ne de bize göstermedi." diye konuştu.

Kızını Serik'e getirmelerinden 3 ay sonra M.B'nin de peşlerinden geldiğini aktaran Babayiğit, "Kızımız 9 Ekim 2023'ten bu yana kayıp. Eşi ile arası açılınca Batman'dan Serik'e yanımıza getirmiştik. En son ilçeye gelen eşiyle görüldüğü tespit edildi." dedi.

- "Öldüyse de en azından başında dua edebileceğimiz bir kabri olsun"

Babayiğit, yaşananları şöyle anlattı:

"Mayıs ayının ilk günleriydi. Kızımın dayısı Ali Yılmaz'a sosyal medya hesaplarından ulaşan bazı kişiler, kızıma ait olduğunu söyledikleri yerde hareketsiz kanlı görüntüler attı. Bunun üzerine polise başvurduk. Batman'da yaşayan kızımın imam nikahlı kocası M.S, 2 Mayıs'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Polis şüphe üzerine Serik Millet Bahçesi'nde kadavra köpekleri ile geniş kapsamlı arama yaptı ama kızıma ne ölü ne de canlı ulaşılamadı. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Öldüyse de en azından başında dua edebileceğimiz bir kabri olsun."

Kayıp kızın dayısı Ali Yılmaz da 1 Mayıs'ta yeğeni Nihal Babayiğit'e ait olduğu belirtilen kanlı görsellerin tanımadığı kişilerce kendisine gönderilmesi üzerine polise başvurduklarını anlattı.

Kaynak: AA