Alanya'da korkunç iddia: 'Komşum bir hayvan katili' Dehşete düşüren o anlar kamerada

ALANYA'NIN Konaklı Mahallesi, Pamukyeri mevkiinde yaşan M.Ç., Doğanay Otel arkasında bulunan otoparkın yanında kendine ait serası bulunan Ö.A'nın civardaki hayvanları zehirlediğini iddia etti.

Ö.A.'nın kasıtlı olarak serasının çevresine ve aralarına yasaklı olan domuz ilacını, gazete ve çuvalların arasına koyarak attığı ve çevrede bulunan birçok sokak hayvanının zehirlenerek can verdiği söylendi. Kullandığı zehrin piyasada 'Kemik ilacı' olarak geçtiği ve hayvanların sadece koklamasının bile zehirlenip ölmeleri için yeterli olduğu öğrenildi.

Son olarak kendi köpeğinin de zehirlendiğini söyleyen M.Ç., “Civardaki herkes bu adamdan şikayetçi. Burası kırsal bir bölge, bir sürü sokak hayvanımız var. Hepsine kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz. Bahçesinin çevresi açık ve civardaki hayvanlar içerisine girebiliyor. Bilerek yasaklı olan zehirden atıyor bahçesine. Hayvanları öldürmek istiyor. Son olarak benim köpeğim de bahçesine girdi ve hayvan dakikalarca can çekiştikten sonra öldü.

Yavru kedilerim vardı hepsi telef oldu. Komşularım da çok şikayetçi. Otopark işletmesinin sahibinin bir sürü köpeği zehirlendi. K9 köpeği vardı, onu bile zehirledi. Biz şikayetlerimizi yaptık, yetkililerin ve hayvanseverlerin bize yardım etmesini istiyoruz” dedi. (Gülser YİĞİT)