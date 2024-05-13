1993-1998-2001-2007 arası SGK’lılar için yeni prim, yaş tablosu… 6, 8, 10 yıl erken emeklilik mümkün

1. Çocuk Avantajı:

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak erken emeklilik şansı elde edebilirler. Her çocuk için sağlanan 2160 gün, yani 6 yıl ek prim kazandırır. Bu sayede, çocuk sahibi bir anne 6 yıl erken emekli olabilir.

2. Askerlik:

Erkekler için askerlik süresinin borçlanılması, yaş ve prim avantajı sağlar. Askerlik süresi kadar geriye çekilen sigorta giriş tarihi, en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunar.

3. Kısmi Emeklilik:

15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, daha fazla çalışmadan kısmi emeklilik hakkı elde edebilirler. Ancak bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.

4. Malulen Emeklilik:

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim yeterlidir.

5. Vergi İndirimi:

En az yüzde 40 engellilik oranına sahip olan çalışanlar, vergi indirimi alarak yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilirler. İşe giriş tarihlerine göre 15 yıl 3600 günden başlayarak, 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emeklilik imkanı sağlanır.

6. Yıpranma Hakkı:

Ağır işlerde çalışanlar ve belirli meslek gruplarındaki kişiler, sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabilirler.

7. Anne İçin Prim Avantajı:

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, primlerinin dörtte biri toplam primlere eklenir. Bu süre, yaş şartından düşülerek erken emeklilik imkanı sunar.

Erken emeklilik için bu stratejik yöntemlerle çalışanlar, emeklilik planlarını daha erken bir tarihe çekebilirler.