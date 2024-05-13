13 May 2024 - 15:21- Gündem G:

Alanya Belediyesi kreşinde afet tatbikatı

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Alanya Belediyesi Rüya İpekten-Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’nde afet tatbikatı yapıldı. Öğretmen, öğrenciler ve personel olası felaket durumlarında uygulanacak acil durum senaryolarının tatbikatını başarıyla tamamladılar

Alanya Belediyesi kreşinde afet tatbikatı mask
Alanya Belediyesi kreşinde afet tatbikatı
Alanya Belediyesi kreşinde afet tatbikatı
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İŞ, işçi ve çevre güvenliğine önem veren Alanya Belediyesi, personelin nitelik ve nicelik sahibi olması, kentin ve iş alanlarının acil durumlara hazırlıklı olması için Rüya İpekten-Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’nde afet tatbikatı düzenledi. Tatbikata katılan öğretmen, öğrenci ve personel olası felaket durumlarında yapılması gerekenleri uygularken soğukkanlı davranışlarıyla tam not aldılar.

Alanya Belediyesi kreşinde afet tatbikatı

TÜM KADROLAR TATBİKATTA YER ALDI

Tatbikata, Akademi’nin personeli ile çocuklar katıldı. Deprem, gaz sızıntısı, yangın ve ilkyardım başta olmak üzere çeşitli konularda alanında uzman kişilerden olası acil durumlarda izlenecek yollar hakkında bilgi edindiler. Oluşturulan senaryolarda sergiledikleri soğukkanlı tavırlarla öğrencileri başarıyla tahliye eden personel, yaralanma vakalarına da güvenlik tedbirleri çerçevesinde nasıl müdahale edeceklerinin eğitimini aldılar.

Alanya Belediyesi kreşinde afet tatbikatı

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANIMINI ÖĞRENDİLER

Kreş bahçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında ise öğretmenler, olası bir yangın vakasında müdahale şartları hakkında bilgiler alıp, yangın tüpü kullanımı eğitimi aldılar. Kapalı alanda meydana gelmesi muhtemel bir yangında ilk 4 dakikanın oldukça önemli olduğunu ifade eden iş güvenliği uzmanları, karbon monoksit zehirlenmelerinin yangından daha tehlikeli olabileceği hususunda uyarılarda bulundular.

Alanya Belediyesi kreşinde afet tatbikatı

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13 May 2024 - 15:21 - Gündem

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