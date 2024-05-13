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Bakan Şimşek'in tasarruf paketi Alanya'yı nasıl etkileyecek?

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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'Tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki geldi. CHP'li Deniz Yücel, "Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?" diye sordu.

Bakan Şimşek'in tasarruf paketi Alanya'yı nasıl etkileyecek? mask
Bakan Şimşek'in tasarruf paketi Alanya'yı nasıl etkileyecek?
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni açıkladı. CHP'den pakete ilişkin ilk değerlendirmeyi CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel yaptı. Yücel, paketin asıl amacının yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek olduğunu söylerken paketin Alanya'yı nasıl etkileyeceği akıllara geldi.

'GEÇİLMEYEN KÖPRÜLERE, YOLCU İNMEYEN HAVAALANLARINA...'

Yücel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, paketin asıl hedefinin yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek olduğunu söyledi. Yücel 'Geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?' diye de sordu.

Yücel'in paylaşımı şöyle

"Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir.

Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?"

Bakan Şimşek'in tasarruf paketi Alanya'yı nasıl etkileyecek?

# devam, Sosyal, Alanya, garanti

13 May 2024 - 15:13 - Gündem

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