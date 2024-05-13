Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı

KOCAELİ merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinden Kartepe'de ise kar yağdı.

Kocaeli kent merkezinde bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. İstanbul'a kara yoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kartepe bölgesinde etkili olan kar yağışı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kar yağışı kısa süreli etkili olurken, toprak ve yeşil zeminde beyaz örtü oluşmadı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği Kocaeli'de yağışların bu gece itibariyle etkisini azaltması bekleniyor.