Almanya 3 bin euro maaşla Türkiye’den işçi alacak! İşte kadrolar

Fizyoterapist Alımı:
MYO ve/veya lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.
Esneklik ve süreklilik kriterlerine önem verilmektedir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz
Mekanik Montaj Ustası Alımı:
Çeşitli tecrübeli işçiler ve ekip liderleri aranmaktadır.
Güvenilir ve çalışkan adaylar tercih edilmektedir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz
Mekanik Mühendisi Alımı:
Teknik mesleki eğitim ve ileri düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir.
Vardiyalı çalışmaya uygun adaylar aranmaktadır.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz
Uçak Motor Parçalarının Uzman Denetimi ve Onarımı Personeli Alımı:
Teknik mesleki eğitim ve vardiyalı çalışma isteği aranmaktadır.
İleri düzeyde İngilizce bilgisi tercih sebebidir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz
Tedarik Zinciri Müdürü Alımı:
İlgili mesleki deneyim ve güçlü analitik becerilere sahip adaylar aranmaktadır.
Çok iyi Almanca ve İngilizce dil becerileri gerekmektedir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz
Proje İK Uzmanı Alımı:
İlgili alanda mezun ve iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilgisine sahip adaylar aranmaktadır.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz
Kıdemli Satış Yöneticisi Alımı:
BT hizmet satışları alanında deneyimli ve iletişim becerileri yüksek adaylar tercih edilmektedir.
Hem İngilizce hem de Almanca dil bilgisi avantajlıdır.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz
Mekanik Kalite Kontrol Teknisyeni Alımı:
İlgili alanda ön lisans mezunu ve yurt dışında seyahat etme ve kalma konusunda kısıtlaması olmayan adaylar aranmaktadır.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz
Hemşire Alımı:
Hemşirelik diplomasına sahip adaylar aranmaktadır.
Almanca dil bilgisine sahip olmak gerekmektedir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz
Başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili başvuru linklerine tıklayarak detaylı bilgilere ve başvuru formuna erişebilirler.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.