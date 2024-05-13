13 May 2024 - 14:39- Ekonomi G:

Almanya 3 bin euro maaşla Türkiye’den işçi alacak! İşte kadrolar

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Almanya, çeşitli sektörlerde çalışmak üzere personel ve işçi alımlarına başladı. İş ilanlarına dair detaylar ve başvuru bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Almanya 3 bin euro maaşla Türkiye’den işçi alacak! İşte kadrolar mask
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Fizyoterapist Alımı:

MYO ve/veya lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.
Esneklik ve süreklilik kriterlerine önem verilmektedir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz


Mekanik Montaj Ustası Alımı:

Çeşitli tecrübeli işçiler ve ekip liderleri aranmaktadır.
Güvenilir ve çalışkan adaylar tercih edilmektedir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz


Mekanik Mühendisi Alımı:

Teknik mesleki eğitim ve ileri düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir.
Vardiyalı çalışmaya uygun adaylar aranmaktadır.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz


Uçak Motor Parçalarının Uzman Denetimi ve Onarımı Personeli Alımı:

Teknik mesleki eğitim ve vardiyalı çalışma isteği aranmaktadır.
İleri düzeyde İngilizce bilgisi tercih sebebidir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz


Tedarik Zinciri Müdürü Alımı:

İlgili mesleki deneyim ve güçlü analitik becerilere sahip adaylar aranmaktadır.
Çok iyi Almanca ve İngilizce dil becerileri gerekmektedir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz


Proje İK Uzmanı Alımı:

İlgili alanda mezun ve iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilgisine sahip adaylar aranmaktadır.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz


Kıdemli Satış Yöneticisi Alımı:

BT hizmet satışları alanında deneyimli ve iletişim becerileri yüksek adaylar tercih edilmektedir.
Hem İngilizce hem de Almanca dil bilgisi avantajlıdır.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz


Mekanik Kalite Kontrol Teknisyeni Alımı:

İlgili alanda ön lisans mezunu ve yurt dışında seyahat etme ve kalma konusunda kısıtlaması olmayan adaylar aranmaktadır.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz


Hemşire Alımı:

Hemşirelik diplomasına sahip adaylar aranmaktadır.
Almanca dil bilgisine sahip olmak gerekmektedir.
Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz


Başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili başvuru linklerine tıklayarak detaylı bilgilere ve başvuru formuna erişebilirler.

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13 May 2024 - 14:39 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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