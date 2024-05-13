Almanya 3 bin euro maaşla Türkiye’den işçi alacak! İşte kadrolar

Fizyoterapist Alımı:

MYO ve/veya lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.

Esneklik ve süreklilik kriterlerine önem verilmektedir.

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Mekanik Montaj Ustası Alımı:

Çeşitli tecrübeli işçiler ve ekip liderleri aranmaktadır.

Güvenilir ve çalışkan adaylar tercih edilmektedir.

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Mekanik Mühendisi Alımı:

Teknik mesleki eğitim ve ileri düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir.

Vardiyalı çalışmaya uygun adaylar aranmaktadır.

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Uçak Motor Parçalarının Uzman Denetimi ve Onarımı Personeli Alımı:

Teknik mesleki eğitim ve vardiyalı çalışma isteği aranmaktadır.

İleri düzeyde İngilizce bilgisi tercih sebebidir.

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Tedarik Zinciri Müdürü Alımı:

İlgili mesleki deneyim ve güçlü analitik becerilere sahip adaylar aranmaktadır.

Çok iyi Almanca ve İngilizce dil becerileri gerekmektedir.

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Proje İK Uzmanı Alımı:

İlgili alanda mezun ve iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilgisine sahip adaylar aranmaktadır.

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Kıdemli Satış Yöneticisi Alımı:

BT hizmet satışları alanında deneyimli ve iletişim becerileri yüksek adaylar tercih edilmektedir.

Hem İngilizce hem de Almanca dil bilgisi avantajlıdır.

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Mekanik Kalite Kontrol Teknisyeni Alımı:

İlgili alanda ön lisans mezunu ve yurt dışında seyahat etme ve kalma konusunda kısıtlaması olmayan adaylar aranmaktadır.

Başvuru Linki: Buraya tıklayarak başvurabilirsiniz



Hemşire Alımı:

Hemşirelik diplomasına sahip adaylar aranmaktadır.

Almanca dil bilgisine sahip olmak gerekmektedir.

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