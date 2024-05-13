13 May 2024 - 14:37 - Gündem

Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü

ARDAHAN’da iki gündür devam eden sağanak sebebiyle Kura Nehri taşınca Ardahan Ovası suyla doldu. Ardahan'da iki gündür aralıksız süren ve zaman zaman dolu ile etkili olan sağanak sebebiyle Göle i...