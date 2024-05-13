Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü

ARDAHAN’da iki gündür devam eden sağanak sebebiyle Kura Nehri taşınca Ardahan Ovası suyla doldu.
Ardahan'da iki gündür aralıksız süren ve zaman zaman dolu ile etkili olan sağanak sebebiyle Göle ilçesi sınırlarında doğarak Gürcistan ve Azerbaycan toprakları üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nde taşkın meydana geldi. Nehrin yükselmesi sonucu tamamı meradan oluşan Ardahan Ovası suyla kaplandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.