Bakan Uraloğlu: Engelli vatandaşların tüm ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Herkes İçin Hareketlilik' adıyla bir mobil uygulamayı tamamlamak üzere olduklarını belirterek, "Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan bu uygulamamızla; refakatçi modülünden engelli taşıma hizmetleri modülüne, ulaşım sisteminin erişilebilirliğini iyileştirmeye yönelik geri bildirim modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar engelli vatandaşlarımızın ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bakanlık bünyesindeki engelli çalışanlarla kahvaltıda bir araya geldi. Uraloğlu, 2002'den bugüne kadar uzanan süreçte engellilik alanında büyük adımlar atıldığını söyledi. Türkiye'de bu alandaki ilk kanunun 2005 yılında çıktığını aktaran Uraloğlu, "Bu kanunun amacı, engelli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin etmek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit şartlarda tam ve etkin katılımlarını sağlamak olmuştur. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi de 2007 yılında imzalanmıştı. Türkiye'nin bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Yine, 2013'te yayımlanan yasal düzenleme ile farkındalığın dilimize yerleşmesi için çok önemli bir adım atılmış, daha önceki bazı resmi tanımlarda geçen; 'özürlü', 'sakat', 'çürük' gibi ibareler, yerini 'engelli' ibaresine bırakmıştır. Zira engelli olmak bir kusur değil, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur. Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşlarımızın kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik imkanlarına sahip olması için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'6 STRATEJİK AMAÇ, 14 HEDEF VE 33 EYLEM BELİRLEDİK'

Farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşların, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik imkanlarına sahip olması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "4 Aralık 2021 tarihinde 2021-2025 yıllarını kapsayan erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planımızı kamuoyuna açıkladık. Eylem Planı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Eylem planının tüm süreçlerinde ilgili tarafların görüş ve önerilerini önemsedik. Altyapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasite artırımına, yönetişimin güçlendirilmesinden farkındalık artırımına, düzenleme ve denetimlerden ulaşım türlerinin entegrasyonuna kadar, eylem planımızda 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylem belirledik. Bakanlığımız erişilebilirliği, ulaşıma yönelik tüm uygulamaların odağına koyarak farkındalığı artırmak için eğitimler de düzenliyor. Bakanlığımızın ilgili kurumları; katılım sağlayan yaklaşık bin kişiye eğitim vermiştir. Şimdi, 'Herkes İçin Hareketlilik' adıyla bir mobil uygulamayı da tamamlamak üzereyiz. Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan bu uygulamamızla; refakatçi modülünden engelli taşıma hizmetleri modülüne, ulaşım sisteminin erişilebilirliğini iyileştirmeye yönelik geri bildirim modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar engelli vatandaşlarımızın ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

'21 YHT GARINDA TURUNCU MASA HİZMETİ VERİYORUZ'

2019 yılında yüksek hızlı tren (YHT) garlarında engelli vatandaşların seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, gar ve istasyonlara ulaşımından seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamasını başlattıklarını söyleyen Uraloğlu, "21 YHT garında Turuncu Masa hizmeti veriyoruz. Şimdi havaalanlarımızda da Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulamalarını başlattık. Bu hizmeti, standardize ederek garlarda, havaalanlarında ve şehirler arası otobüs terminallerinde yaygınlaştıracağız. Yine, Yolcu Dostu Havalimanı Projesi kapsamında engelli, yaşlı, bebekli veya doktor raporu bulunan hasta yolcular için hizmetlerde öncelik ve kolaylığı sağlayarak terminalde bekleme süresini en aza indirecek hassasiyet gösteriyoruz. 40 havalimanımıza Erişilebilirlik Belgesi kazandırdık. En kısa zamanda da bu belgeyi tüm havalimanlarımızın almasını sağlayacağız. Havalimanlarımızda engelli yolcu standartlarına uygun danışma, pasaport, bilet satış ve check-in bankoları ile engelli tuvaletleri oluşturduk. Ayrıca engellilerin kullanabileceği standartlarda rampa ve basamaklar tesis ettik, hissedilebilir yer zemin döşemeleri yaptık. İstanbul Havalimanımız erişilebilir havalimanlarının en güzel örneklerinden biridir. 23 farklı noktada bulunan erişilebilir ‘Bana Sor Dijital Danışma Kioskları’ndan sesli ve görüntülü canlı danışma ve Türkçe işaret dili hizmeti alınabilmektedir. 'istairport.com' web sitesinden başvuru yaparak ‘Çok Özel Misafir Kartı’ alan demans, otizm ve Down sendromlu yolcular, uçuş kapıları bölgesinde bulunan ‘Çok Özel Misafir Odaları’nda sakin bir zaman geçirebilmektedir. Yine, demans, otizm gibi fark edilemeyen, desteğe ve hassasiyetle yaklaşılmaya ihtiyacı olabilecek yolcular için danışma noktalarından ücretsiz ‘Ayçiçeği Yaka Kartı’ temin edilerek, bu yolcuların görünür olmaları sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ YOLCULAR İÇİN GÜVENLİ ALANLAR OLUŞTURDUK'

Bakan Uraloğlu, inşa edilen tüm metro hatlarında, engelli yolcuların istasyona inmeleri için engelli asansörleri imal ettiklerini ve istasyon genelinde sesli anons sistemi ile görme engelli yolculara bildirim sağladıklarını belirterek, "İstasyon girişinden metro aracına binene kadar hissedilebilir zemin uygulamaları ve kılavuz yol uygulamaları ile engelli yolcuların istasyon ve araçlara kolay ve güvenli erişimini tesis ettik. İstasyonlarda engelli yolcuların geçişleri için özel tasarlanmış serbest geçiş kapıları ve engelli tuvaletleri bulundurduk. Araçlarda engelli yolcular için güvenli alanlar oluşturduk ve etiket ile belirtilmiş öncelikli koltuklar ayırdık. Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler için kendilerini emniyete alabilecekleri için emniyet kemerleri koyduk. Bunun gibi daha nice çalışmayı ve tedbiri hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımıza e-Devlet'te ‘Engel Yok Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Çağrı Merkezi ile işaret dili bilen çağrı merkezi çalışanları ile görüntülü olarak destek sağlamaya başladık. İşitme engelli vatandaşlarımız Görüntülü Çağrı Merkezi Hizmeti ile operatörlerimizle işaret dili veya yazı kullanarak istek, öneri ve şikayetlerini mobil cihazları üzerinden de kolay bir şekilde aktarabilmektedir. Yine, Bakanlığımız çağrı merkezi hizmetleri de engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir. PTT tarafından sunulan hizmetlere hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişiminin geliştirilmesi amacıyla da ‘PTTMatik’leri erişilebilir hale getiriyoruz. Engelli müşterilerin aylıklarını konut ya da iş yeri diledikleri yerde ödüyoruz. Engelli Dostu Numaralar Projesi'yle de işitme ve konuşma engelli vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmelerini, her türlü taleplerini alarak hizmetin sürekliliğini sağlıyoruz" diye konuştu.