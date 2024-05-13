KAZA Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu N.C. (36) idaresindeki 07 MC 4254 plakalı otomobil ile E.G. (26) kontrolündeki 31 ARV 755 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (Haber MERKEZİ)
- Asayiş
Alanya’da korkutan kaza! Motosiklete otomobil çarpıştı
Alanya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.