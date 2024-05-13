Dinamo Bükreş'te oynayan Edgar le'nin, bu sezon 5 maça kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino'yu gönderdiği öne sürüldü.
İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca'nın haberine göre iddia; İspanya, Fransa, Türkiye ve Hollanda'da oynamasına rağmen Edgar'ın 'İngilizce konuşmamasına ve yalnızca Portekizce iletişim kurmasına şaşırdığını' bildiren gazeteci Daniel Sendre tarafından ortaya atıldı.
Ayrıca iddiaya göre Dinamo Bükreş, kendisine bir sponsor arabası vermek için ehliyetini istedi ancak Edgar bunu reddetti.
DNA TESTİ YAPILACAK
Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, iAMsport'a yaptığı açıklamada DNA testi uygulanacağını aktardı. Romanya'da konuya ilişkin başlatılan soruşturmanın Edgar aleyhine sonuçlanması halinde, Dinamo Bükreş'in 5 maçta elde ettiği 8 puanı kaybedeceği belirtildi.
2019'da Lille'den Trabzonspor'a gelen Edgar le, 2023'te ise Başakşehir'e transfer olmuştu. 30 yaşındaki stoperin Dinamo Bükreş kariyeri şubat ayında başlamıştı.
Kaynak: BirGün
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.