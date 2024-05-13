13 May 2024 - 13:46- Spor G:

Eski Trabzonsporlu futbolcu hakkında skandal olay! Yeni takımına kendisi yerine ikizini gönderdi

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Dinamo Bükreş'te forma giyen eski Trabzonspor ve Başakşehir futbolcusu Edgar le'nin, bu sezon 5 maçta kendisi yerine ikiz kardeşinin oynadığın iddia edildi.

Eski Trabzonsporlu futbolcu hakkında skandal olay! Yeni takımına kendisi yerine ikizini gönderdi mask
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Dinamo Bükreş'te oynayan Edgar le'nin, bu sezon 5 maça kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino'yu gönderdiği öne sürüldü.

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca'nın haberine göre iddia; İspanya, Fransa, Türkiye ve Hollanda'da oynamasına rağmen Edgar'ın 'İngilizce konuşmamasına ve yalnızca Portekizce iletişim kurmasına şaşırdığını' bildiren gazeteci Daniel Sendre tarafından ortaya atıldı.

Ayrıca iddiaya göre Dinamo Bükreş, kendisine bir sponsor arabası vermek için ehliyetini istedi ancak Edgar bunu reddetti.

DNA TESTİ YAPILACAK 

Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, iAMsport'a yaptığı açıklamada DNA testi uygulanacağını aktardı. Romanya'da konuya ilişkin başlatılan soruşturmanın Edgar aleyhine sonuçlanması halinde, Dinamo Bükreş'in 5 maçta elde ettiği 8 puanı kaybedeceği belirtildi.

2019'da Lille'den Trabzonspor'a gelen Edgar le, 2023'te ise Başakşehir'e transfer olmuştu. 30 yaşındaki stoperin Dinamo Bükreş kariyeri şubat ayında başlamıştı.

Kaynak: BirGün

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13 May 2024 - 13:46 - Spor

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