İlçe merkezinde yiyecek arayan ayılar kamerada

ERZİNCAN'da, kış uykusundan uyanan ayılar, indikleri Refahiye ilçesinin merkezinde yiyecek aradı. Ayıların o anları, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Refahiye ilçe merkezine, araziden gece gelen ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Çevre halkının cep telefonuyla görüntülediği ayılardan biri, daha sonra bölgeden ayrıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği diğer ayı ise yolda yürüyen mahalleliye yaklaşmaya çalıştı. Son anda arkasından koşan ayıyı fark eden kişi, kaçtı. Bir süre bu kişinin peşinden giden ayı da daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.