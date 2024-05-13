İlçe merkezinde yiyecek arayan ayılar kamerada

ERZİNCAN'da, kış uykusundan uyanan ayılar, indikleri Refahiye ilçesinin merkezinde yiyecek aradı. Ayıların o anları, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Refahiye ilçe merkezine, araziden gece gelen ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Çevre halkının cep telefonuyla görüntülediği ayılardan biri, daha sonra bölgeden ayrıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği diğer ayı ise yolda yürüyen mahalleliye yaklaşmaya çalıştı. Son anda arkasından koşan ayıyı fark eden kişi, kaçtı. Bir süre bu kişinin peşinden giden ayı da daha sonra bölgeden uzaklaştı.