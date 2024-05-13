13 May 2024 - 13:40- Ekonomi G:

Devletten eğitime dev destek: Çocuklu ailelere yönelik SED ödemeleri zamlanıyor

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Devlet, eğitim alanında çocuklu ailelere büyük destek sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan nakdi destekler, çocukların eğitim masraflarını karşılamayı amaçlıyor. Bu destekler için başvuru yapacak ailelerin belirli koşulları sağlamaları gerekiyor ve ödemeler, çocukların eğitim kademelerine göre farklılık gösteriyor.

Devletten eğitime dev destek: Çocuklu ailelere yönelik SED ödemeleri zamlanıyor mask
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SED Ödemeleri: Çocukların Temel İhtiyaçlarını Karşılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla sağlanıyor. Bu ödemeler, hane geliri düşük olan aileler için önemli bir destek sağlıyor ve ailedeki çocuk sayısına göre belirleniyor. SED ödemelerine başvuran ailelerin geliri baz alınıyor ve en fazla 2 çocuğa kadar ödeme yapılıyor.

SED Ödemeleri için Başvuru Şartları ve Belgeleri

SED ödemelerinden faydalanmak isteyen ailelerden bazı belgeler isteniyor. Bu belgeler arasında, hane halkının kimlik fotokopileri, ikametgah belgesi, sağlık raporu (varsa), gelir beyan formu, kira sözleşmesi fotokopisi ve banka hesap cüzdanı bulunuyor. Bu belgelerle başvuru, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca, e- Devlet sistemi üzerinden de ön başvuru sağlanabiliyor.

Ödeme Miktarları ve Destek Kademeleri

2024 yılında yapılan SED ödemeleri, çocukların koruma altında olma durumuna ve eğitim kademelerine bağlı olarak belirleniyor. Örneğin, okul öncesi eğitim alan çocuklar için yapılan destek miktarı 3.614,13 TL iken, ilköğretimde okuyan çocuklar için 5.421,20 TL olarak belirlenmiştir. Orta öğretimde okuyan çocuklar için ise bu miktar 5.782,62 TL’ye kadar çıkabiliyor.

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13 May 2024 - 13:40 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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