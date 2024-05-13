Gazipaşa, Myra Çikolata Evim ile tatlandı

Gazipaşa Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, Deniz Yolu üzerinde hizmet vermeye başlayan Myra Çikolata Evim’in açılışı töreni gerçekleştirildi. Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı da olan Alanya’nın sevilen iş insanlarından Su Yapı Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uyar’ın Gazipaşa’ya kazandırdığı Myra Çikolata Evim’in açılış törenine Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, , İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, ünlü tiyatro oyuncusu Altan Erkekli, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yüzlerce vatandaş katılım sağladı.

‘GAZİPAŞA’YA EN İYİ HİZMETİ SUNACAĞIZ’

Myra Çikolata Evim’in açılış töreninde konuşan işletme sahibi Fatih Uyar, “Gazipaşa’da size en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Burada olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Gazipaşa’ya böyle bir hizmet kazandırdığım için mutluyum. Gazipaşa’yı ve Gazipaşalıları çok severim. 12 yıldır zaten Gazipaşa’da aktif olarak ticaret yapıyorduk. Bunu şimdi daha farklı bir alanda devam ettireceğiz. Bunu en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz. Burada çocuk ve aile üzerine çikolata kafenin eksikliği vardı. Bu eksikliği fark ettik ve kapatmak için yola çıktık” diye konuştu.

‘GAZİPAŞA’YA DEĞER KATACAK’

Ünlü tiyatrocu Altan Erkekli açılışta konuşmasına Vizontele filminden alıntı ile başlayarak davetlilere keyifli anlar yaşattı. Erkekli, “Böyle güzel bir açılışın içinde olmak son derece mutluluk verici, bir onur. Çünkü işletmeler kapanırken, insanlar mutsuz olurken yatırımcının hayata değer katması adına, iş gücü yaratması adına şuan Gazipaşa için ve ülkemiz için çok değerli. Sevgili Fatih'i yapmış olduğu işlerden dolayı yürekten kutluyorum. Bütün çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bu açılış Gazipaşa'ya değer katacak” dedi.

‘BU İŞLETME EKSİKLİĞİ GİDERDİ’

Açılışta daha sonra söz alan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “ Gazipaşa’mızda son yıllarda yeni iş yerleri açılıyor. Biz belediye başkanı olarak bu durumdan son derece mutluyuz. Her zaman işverenlerimizin arkasındayız ve elimizden gelen desteği onlara vermeye çalışıyoruz. Fatih Bey’e böyle bir eksikliği giderdiği için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÇİKOLATA EVİM İLÇEMİZE FARK KATTI’

Son olarak söz alan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, “Çikolata Evim gerçekten ilçemize büyük bir fark kattı. Ben burada aileleri mutlu ve huzurlu gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Umarım bu tür ve bu tarz kuruluşlarımızın sayısı artar. Biz ilçemizin gelişmesini ve katma değer hizmetlerin çoğalmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Okunan duaların ardından işletmenin açılış kurdelesi kesildi. Açılışa katılım sağlayan vatandaşlar Myra Çikolata Evim’in eşsiz lezzetlerinden tatma fırsatı buldu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)