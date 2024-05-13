Alanya’da suç oranlarında çarpıcı değişim

BUNA göre, Alanya'da 1 Kasım 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasında

emniyet bölgesinde hapis cezasıyla çeşitli suçlardan aranan 537 şahıs, jandarma bölgesinde ise 395 şahıs yakalandı. İfadeye yönelik aranan şahıslar kapsamında emniyet bölgesinde 783 şahıs, jandarma bölgesinde 685 şahıs yakalandı. Belirtilen tarihler arasında bin 320’si emniyet, bin 80’i jandarma bölgesinde olmak üzere toplamda 2 bin 400 aranan şahıs 1 Kasım 2023-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yakalandı.

EMNİYET BÖLGESİ

Emniyet bölgesinde 2024’ün Ocak-Nisan ayları arasında malvarlığına karşı işlenen suçlar 2023’ün aynı dönemine kıyasla azaldı;

- Motosiklet hırsızlığında yüzde 68,9

- Dolandırıcılık olaylarında yüzde 27,3

- Evden hırsızlık suçlarında yüzde 74,5

- İşyeri ve kurumdan hırsızlık suçları yüzde 54,5

- Oto hırsızlık suçları yüzde 25

- Yağma suçları yüzde 66,7 oranında düşüş kaydedildi.

Yine emniyet bölgesinde 2024 Ocak-Nisan ayları arasında kişilere karşı işlenen suçlar 2023’ün Ocak- Nisan aylarına kıyasla düştü;

- Kasten yaralama suçları yüzde 14,5

- Hakaret suçları yüzde 23,2,

- Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma yüzde 18,5

- Çocuğun cinsel istismarı suçu yüzde 52,9

- Cinsel saldırı suçu yüzde 28,6

- Cinsel taciz yüzde 16,7

- Konut dokunulmazlığı ihlali yüzde 50

- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 91,7 oranında azaldı.

JANDARMA BÖLGESİ

Jandarma bölgesinde 2024 Ocak-Nisan ayları arasında malvarlığına karşı işlenen suçlar 2023’ün aynı dönemine kıyasla azaldığı görüldü.

- Motosiklet hırsızlığı yüzde 46,4

- Otodan hırsızlık yüzde 55,4

- Evden hırsızlık suçları yüzde 52,5

- İşyeri ve kurumdan hırsızlık suçları yüzde 33,3

- Oto hırsızlık suçları yüzde 60

- Yağma suçları yüzde 100 oranında azaldı.

Yine jandarma bölgesinde 2023’ün Ocak-Nisan ayları arasında kişilere karşı işlenen suçlar 2024 yılı Ocak- Nisan aylarına kıyasla;

- Tehdit suçları yüzde 18,5

- Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma yüzde 33,3

- Cinsel saldırı suçu yüzde 62,5

- Kasten öldürme suçu yüzde 50 oranında azaldı.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda emniyet ve jandarma bölgesinde geçtiğimiz yıla göre suç oranı yüzde 43 oranında azalırken

kişilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 9 oranında azalma meydana geldi. (Fatma VURAL)