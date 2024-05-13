Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, yaklaşık 2 hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere ayrılıp Alanya'da indi ve bir daha geri dönmedi. Bu durum karşısında endişelenen aileler, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Olayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Şimdi merak edilen soru ise Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın bulunup bulunmadığı.

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya Hakkında Flaş Gelişmeler 17 Nisan'da evinden hastaneye gitmek için ayrılan Nuran Şahin'in bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine kızı Sinem Şahin, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım talep etti. Nuran Şahin'in kaybolmasının ardından komşusu Gökmen olarak bilinen Fetullah Kaya da ortadan kayboldu ve şüpheli bir şekilde firari ilan edildi.

Müge Anlı'dan Alınan Bilgiler Müge Anlı programında yapılan detaylı incelemeler sonucunda kayıp kadının bir otelde iki erkek ile kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Bu kişilerden birinin Durmuş Ali Çelik olduğu belirlendi. Mustafa Şahin ise eşinin başka erkeklerle görüştüğü iddialarını reddederek konuyla ilgili farklı bir açıklama yaptı. Ancak Mustafa Şahin'in olay gününü hatırlamadığını söylemesi ve şüpheli tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

NURAN ŞAHİN VE GÖKMEN KAYA BULUNDU MU?

Arama Çalışmaları ve İddialar Muhabirler, Çeçek ve Sazak Mevkii'nde Kadavra köpekleriyle yapılan arama çalışmalarında Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın izlerine rastlanmaya çalışıldığını aktardılar. Bölgedeki arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle çalışmaların zorlu geçtiğini belirten ekip, henüz herhangi bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Köylülerin ve izleyicilerin iddiaları doğrultusunda uçurumda cesetlerin bulunduğu yönünde araştırmalar sürüyor.

Müge Anlı'nın Şahin Ailesine Soruları Müge Anlı, Nuran Şahin'in eşi Mustafa Şahin'e eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenirse nasıl tepki vereceğini sordu. Mustafa Şahin, medeni bir şekilde ayrılacağını belirterek özel hayat nedeniyle kimsenin ölümü hak etmediğini vurguladı. Muhabirler, arama çalışmalarının denizde de devam edeceğini ve motorun denize düşme ihtimali nedeniyle bu yönde de araştırmalar yapıldığını bildirdiler.