Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2024: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli Bayram İkramiyesi Detayları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu zamla birlikte emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükselmiş oldu. Her iki dini bayramda toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Tüm emekliler, maaşlarını tam olarak hak ettikleri şekilde 3 bin lira emekli ikramiyesini alacaklar.

Ödeme Yeri ve Kontrol:

Emekli bayram ikramiyeleri, maaşların alındığı banka aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Bu ödemeler, vatandaşlar tarafından e- Devlet üzerinden kolayca kontrol edilebilecek.

2024 Kurban Bayramı Takvimi:

Kurban Bayramı’nın günlük programı şu şekilde:

Kurban Bayramı 1. gün: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. gün: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. gün: 19 Haziran Çarşamba

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin, bu tarihler arasında gerçekleşmesi bekleniyor.