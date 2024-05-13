13 May 2024 - 11:23- Ekonomi G:

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2024: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

Kurban Bayramı’na artık sayılı günler kala, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda toplam 4 bin TL ikramiye alan emekliler, bu sene yapılan yüzde elli zamla birlikte 6 bin TL’lik bir ikramiye alacaklar. Geçen Ramazan Bayramı’nda ikramiyelerini hesaplarına 10 gün öncesinden alan vatandaşlar, şimdi ise Kurban Bayramı’nda ne zaman ödeme yapılacağını merak ediyorlar. İşte, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ve detayları

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2024: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Emekli Bayram İkramiyesi Detayları:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu zamla birlikte emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükselmiş oldu. Her iki dini bayramda toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Tüm emekliler, maaşlarını tam olarak hak ettikleri şekilde 3 bin lira emekli ikramiyesini alacaklar.

Ödeme Yeri ve Kontrol:
Emekli bayram ikramiyeleri, maaşların alındığı banka aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Bu ödemeler, vatandaşlar tarafından e- Devlet üzerinden kolayca kontrol edilebilecek.

2024 Kurban Bayramı Takvimi:
Kurban Bayramı’nın günlük programı şu şekilde:

Kurban Bayramı 1. gün: 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. gün: 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. gün: 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. gün: 19 Haziran Çarşamba
Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin, bu tarihler arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

# yüzde, pazar, ankara, İzmir, son dakika, EMEKLİYE ÖDEME TBMM, EMEKLİYE İLAVE, EMEKLİYE ÖDEME TARİHİ, KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN, EMEKLİYE İLAVE PARA, EMEKLİYE ÖDEME VERİLECEK, EMEKLİYE ÖDEME TARİH, EMEKLİYE ÖDEME DETAYLARI, KURBAN BAYRAMI, KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ, EMEKLİYE EK ÖDEME, EMEKLİYE İLAVE DESTEK, EMEKLİYE ÖDEME BAŞLIYOR, EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ, EMEKLİYE ÖDEME BANKA, EMEKLİYE ÖDEME, EMEKLİYE İLAVE ZAM, EMEKLİYE İLAVE EK ÖDEME, EMEKLİYE İLAVE ÖDEME, EMEKLİYE ÖDEME YATIYOR, EMEKLİYE ÖDEME YATACAK, İstanbul, EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYE, EMEKLİYE İLAVE ÖDEMESİ, EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ 2024

13 May 2024 - 11:23 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Emekli maaşlarında Temmuz zammı ve güncel gelişmeler: En düşük maaş ne kadar olacak? mask
Emekli maaşlarında Temmuz zammı ve güncel gelişmeler: En düşük maaş ne kadar olacak?
Valilikten kritik karar çıktı: Tiny House yaygın olarak kullanılacak mı? mask
Valilikten kritik karar çıktı: Tiny House yaygın olarak kullanılacak mı?
Uzman isimden milyonluk tüyo: O tarihte tavan yapacak! mask
Uzman isimden milyonluk tüyo: O tarihte tavan yapacak!
Uzman isim Altındaki büyük oyunu deşifre etti: O tarihte dananın kuyruğu kopacak! mask
Uzman isim Altındaki büyük oyunu deşifre etti: O tarihte dananın kuyruğu kopacak!
Kurban Bayramı’nda emeklilere 3 bin TL ikramiye! Dilekçeyi vermeniz gerekiyor! mask
Kurban Bayramı’nda emeklilere 3 bin TL ikramiye! Dilekçeyi vermeniz gerekiyor!
Garanti BBVA bankası TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlara 10.000 TL veriyor mask
Garanti BBVA bankası TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlara 10.000 TL veriyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber