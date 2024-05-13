Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2024: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli Bayram İkramiyesi Detayları:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu zamla birlikte emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükselmiş oldu. Her iki dini bayramda toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Tüm emekliler, maaşlarını tam olarak hak ettikleri şekilde 3 bin lira emekli ikramiyesini alacaklar.
Ödeme Yeri ve Kontrol:
Emekli bayram ikramiyeleri, maaşların alındığı banka aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Bu ödemeler, vatandaşlar tarafından e- Devlet üzerinden kolayca kontrol edilebilecek.
2024 Kurban Bayramı Takvimi:
Kurban Bayramı’nın günlük programı şu şekilde:
Kurban Bayramı 1. gün: 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. gün: 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. gün: 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. gün: 19 Haziran Çarşamba
Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin, bu tarihler arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.