13 May 2024 - 11:09- Ekonomi G:

Kamuda çalışmak isteyenlere kötü haber

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün kameraların karşısına geçerek kamuda tasarruf paketinin detaylarını paylaştı. İstihdama yönelik tedbirleri aktaran Bakan Şimşek, ''3 yıl boyunca sadece emekli olanlar kadar yeni personel alınacak'' ifadelerini kullandı.

Kamuda çalışmak isteyenlere kötü haber mask
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Kamuda tasarrufa yönelik paketin detaylarını katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dikkat çeken bir tedbiri kamuoyuyla paylaştı.

İSTİHDAMA YÖNELİK KRİTİK TEDBİR
İstihdama yönelik tedbirleri aktaran Bakan Şimşek, "Kamu istihdamında birinci husus 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısını belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

"YK ÜCRETLERİNE ÜST SINIR GETİRECEĞİZ"
Bakan Şimşek açıklamasına şu sözlerle devam etti; "Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden YK ücreti alıyor. YK ücretlerine üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.

"KAMUDA MÜKERRER YAPILANMALARI ÖNLEYECEĞİZ"
İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı çalışmayı başlatıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek, mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz."

Kaynak: Sondakika

# Bir, devam, etti

13 May 2024 - 11:09 - Ekonomi

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