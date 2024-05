İlyas Şirin'ie önemli görev! Artık Ankara'da

ANKARA’DA Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon bölümünde Doktora eğitimine başlayacak olan Şirin, Keçiören Belediyesi’nin dünya fonları ve kardeş şehirleri ile ilgili çalışmalarını yürütmek üzere Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü görevine atandı.

İLYAS ŞİRİN KİMDİR?

Belediye çalışma hayatına 1999 yılında Tosmur Belediye Başkanlığında Yazı İşleri Personeli olarak başlayan Şirin, Spor Kulüp Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Encümen Üyesi, Tosmur Merkez Mahalle Muhtarı 2007-2009, Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri, Dış İlişkiler Müdürü, Başbakanlık Tanıtma Fonu UNESCO Dünya Mevlâna ve Hoşgörü Yılı Projesi Koordinatörü, Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği Başkanlığı (ALTAB) Müdür Vekili (Ek Görev), Küçük ve Orta Ölçekli Belediyeler İçin Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi - Sustainable Solid Waste Management for Small and Medium-Sized Municipalities (Avrupa Birliği) Proje Müdürü, İngiltere- Southampton Dil Eğitimi, Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü , Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi (Koordinatör) Şube Müdürü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yollar Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü görevlerinde bulundu. Avrupa Birliği ve dünya fonları hakkında bir çok kurum ve kuruluş ile uluslar arası organizasyonlar gerçekleştiren Şirin, UEFA Değerlendirme ve Ölçme çalışmaları kapsamında Türkiye – Bosna - Hersek, UNESCO – Dünya Mevlâna ve Hoşgörü Yılı Projesi Koordinatörü – Danimarka- Hollanda-Almanya-Belçika-Fransa, AB Projesi – Danimarka, AB Projesi – Yunanistan, Lewis School of English / Southampton, Kırım / Ukrayna, Schaerbeek Belediyesi İş birliği- Belçika, Saint-Josse-ten-Noode Belediyesi İşbirliği - (Belçika-Almanya-Hollanda-Fransa) ülkelerinde bulundu. Dünya’da kendi alanlarında şampiyonluk elde etmiş Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen Kickboks şampiyonlarına 2017 ve 2018 yıllarında Alanya’da Şampiyonlar galası düzenlemiştir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Yönetim ve Organizasyon bölümünden Yönetim Kuramında Kaynak Bağımlılığı bitirme projesi ile 2013 yılında ilk Yüksek lisans Diplomasını alan Şirin, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon bölümünden Yerleşik Yabancıların Yerel Hizmetlere Bakışı: Alanya Örneği tez çalışmasını 2017 yılında tamamlayarak ikinci yüksek lisans diplomasını almıştır. (Haber Merkezi)