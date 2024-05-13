13 May 2024 - 11:00- Ekonomi G:

TC kimlik numarasının sonu 0-2-4-6-8 olanların hesabına GERİ ÖDEMESİZ 6.668 TL yattı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların iş bulma süreçlerine destek olmak amacıyla İşe Başlama Desteği programını sürdürüyor. Bu destekle, iş arayan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle iş bulmakta zorlanan kişilere ekonomik destek sağlanıyor. Ödeme şartları belirli kriterlere dayanıyor ve bu şartları sağlayanlar 6 bin 668 TL gibi önemli bir maddi destekten faydalanabiliyorlar. Detaylar haberimizde!

TC kimlik numarasının sonu 0-2-4-6-8 olanların hesabına GERİ ÖDEMESİZ 6.668 TL yattı mask
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Ödeme Şartları ve Destek Süreci:
İşe Başlama Desteği’nden faydalanabilmek için kişilerin dar gelirli olması, 18-55 yaş aralığında olmaları, çalışabilir durumda olmaları ancak iş bulamamaları gerekiyor. İŞKUR, adaylara uygun işleri bulup iş görüşmeleri yapmalarında yardımcı oluyor. Adaylar, sürecin sonunda asgari ücretli ve sigortalı bir işe girerek destekten faydalanabiliyorlar. İşe Başlama Desteği, brüt asgari ücretin üçte biri olan 6 bin 667 TL olarak ödeniyor. Adaylar, destek ödemelerinden senede iki kez faydalanabiliyorlar. Bu destekle, dar gelirli ve iş bulamayan vatandaşların istihdamı ve ekonomik durumlarına katkı sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İşe Başlama Desteği programı, dar gelirli vatandaşların iş bulma süreçlerine destek olmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu destekle, iş arayanlar maddi anlamda rahatlayarak istihdam edilmeleri ve ekonomik olarak güçlenmeleri sağlanıyor. Detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.

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13 May 2024 - 11:00 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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