Ümraniye’de Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde, İsrail’in Gazze’deki işgal ve soykırımına karşı Ümraniye'de yürüyüş düzenlendi. Sondurak Camii önünden başlayan yürüyüş, Ümraniye Metro İstasyonu’nda sona erdi. Yürüyüşe katılan on binlerce kişi, Filistin'e destek mesajı verdi.

Yürüyüş, akşam namazının ardından Ümraniye Sondurak Camii önünden başladı. Katılımcılar yürüyüş boyunca, "Nehirden Denize Özgür Filistin, Katil İsrail, İşbirlikçi ABD, Yaşasın Küresel İntifada" sloganları attı, tekbirler getirdi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Ümraniye Metro İstasyonu önüne kadar devam etti. Eylem, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

"FİLİSTİN HARİCİNDE, TÜRKİYE'DEKİ GİBİ BİR MÜCADELE RUHU GÖRMEDİM"

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından konuşma yapan Fransız Hukuk Profesörü ve Aktivist Frank Romano, Lübnan'da Afrika'da Amerika’da ve Fransa'da protestolara katıldığını belirtti. Romano, "Filistin haricinde hiçbir yerde işgale karşı Türkiye'de olduğu gibi büyük bir mücadele ruhu görmedim. İsrail'in vahşi Refah saldırısı yüzünden Gazze'ye hiçbir insani yardım ulaşmıyor. Şu an Özgürlük Filosu ile Gazze'ye yardım ulaştırılması her zamankinden daha önemli. Bazı devletler, filonun yola çıkmaması için engel olmaya çalışıyorlar" dedi.

"ABD, SAVAŞ SUÇLARININ ORTAĞI OLDUĞUNU KABUL ETTİ"

ABD'nin, İsrail'e gönderdiği silahların savaş suçu işlemekte kullanıldığını kabul ettiğini hatırlatan Romano, "Yani ABD savaş suçlarının bir ortağı olduğunu da kabul etti. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi hâlâ Netanyahu'yu yargılamak için bir adım atmıyor. Umarım dünyadaki bütün insanlar bu katliama karşı protestolara devam ederler. İnanıyorum ki, siz Türkiye insanları özgür Filistin için çalışmaktan geri durmayacaksınız" diye konuştu.

"ABD ÜSLERİ, GAZZE'NİN TAM ANLAMIYLA KUŞATILMASI DEMEK"

Uluslararası Özgürlük Filosu Aktivisti, ABD'li insan hakları savunucusu Mary Beth Brownlee ise, özgür Filistin'in süresiz bir ateşkes ve Filistinliler için adaletle mümkün olabileceğini söyledi. Brownlee, "3 şey talep ediyoruz. Refah Sınır Kapısı'nın açılması, ateşkes imzalanması ve Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye direkt olarak ulaşması. ABD'nin Gazze sınırlarında üsler inşa etmesi, Gazze'nin tam anlamıyla kuşatılması anlamına geliyor" dedi.

"KÜRESEL BİR VİCDAN İNTİFADASI YAŞANIYOR"

Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik de, soykırıma karşı durmak için bir araya geldiklerini belirtti. Çelik, "Soykırıma alışmadık. İşgalci İsrail, kundaktaki bebeklere, çocuklara kurşun sıkarken, onların çığlıklarına bigâne kalmadık. Dünya küresel bir vicdan intifadası yaşıyor. İnsanlar; sokaklarda, meydanlarda, kampüslerde 'Yaşasın Küresel İntifada' diyor" ifadelerini kullandı.