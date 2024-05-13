Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı arası 5 gün trafiğe kapalı

ANADOLU Otoyolu'nun Ankara istikametinin Düzce ve Kaynaşlı güzergahı, yapılacak üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle 5 günlüğüne trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul şeridinden çift yönlü olarak sağlanacak.
Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri ile Kaynaşlı gişeleri arasında üst yapı yenileme çalışması yapılacak. Çalışmalar kapsamında yolun Ankara yönü bugün itibariyle ulaşıma kapatıldı. Çalışmaların 17 Mayıs'a kadar sürmesi planlanırken, ulaşım İstanbul şeridinden çift yönlü olarak sağlanacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.