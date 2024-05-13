Akaryakıtta indirim! Otomobil sahiplerine sevindirici haber

Garanti BBVA Akaryakıt Kampanyası Detayları:

Garanti BBVA’nın düzenlediği akaryakıt kampanyasıyla araç sahipleri, akaryakıt harcamalarında büyük indirimlerden yararlanacaklar. İşte kampanya detayları:

Kampanya, 1 Nisan – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olacak.

BonusFlaş uygulaması üzerinden veya SMS ile katılan müşteriler, 1 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında ayrı günlerde ve tek seferde 700 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yaparak 180 TL veya 190 TL bonus kazanabilecekler.

Kazanılan bonuslar, 20 Mayıs – 20 Haziran 2024 tarihleri arasında Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt ve/veya otogaz alımlarında kullanılabilecek.

Aynı gün içinde yapılan birden fazla 700 TL ve üzeri harcamaların ilki kampanya kapsamında değerlendirilecek.

BonusFlaş uygulaması üzerinden mobil ödeme veya QR kod okutularak yapan kart sahipleri, ekstra 10 TL bonus kazanarak toplamda 200 TL’ye kadar bonus elde edebilecekler.

Kampanyanın geçerli olduğu istasyonları görmek için BonusFlaş uygulamasındaki “Nerede” butonuna tıklamak yeterli olacak.

Bu kampanya ile Garanti BBVA, araç sahiplerine ekonomik açıdan büyük bir kolaylık sağlayacak. Akaryakıt masraflarında önemli bir indirim fırsatı sunan bu kampanya, araç sahiplerinin bütçelerine katkıda bulunacak ve ekonomik rahatlama sağlayacak.

Ekonomi Haberleri:

Araç sahiplerinin yanı sıra, ekonomik gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. İşte son ekonomi haberlerinden bazıları:

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