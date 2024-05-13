Kadıköy'de ''Ali Koç istifa'' sesleri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla beraber puanını 93'e çıkaran Fenerbahçe, 99 puanı bulunan lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
ALİ KOÇ'U İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasının 74. dakikasında yönetim aleyhinde tezahüratta bulundu. Tribünlerin bir bölümü bu dakikada, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı. Bir bölüm Fenerbahçe taraftarı ise bu tepkileri ıslıkladı.
AZİZ YILDIRIM'A DESTEK
Öte yandan bir gruptan da aday olup olmayacağı merak edilen eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yapıldı. Kadıköy'deki bazı taraflardan "Aziz Yıldırım" sesleri yükseldi.
Kaynak: Sondakika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.