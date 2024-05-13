İşkur'dan kaçırılmayacak iş fırsatı: KPSS şartı bile aranmıyor!

Türkiye İş Kurumu, bu ay içerisinde, özellikle hastaneler ve huzurevlerinde görev alacak personeller için KPSS gerekliliği olmaksızın işe alım yapacağını açıkladı. 11 ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu alımlar, ilkokul düzeyinde eğitim almış bireyler için de sağlık alanında istihdam şansı sunuyor.

Adaylar, İŞKUR'un internet sitesi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler. İlgili iş pozisyonları ve başvuru sürecine dair ayrıntılı bilgiler, kurumun resmi web sayfasında yer almakta. İş arayan vatandaşlarımız, bu fırsatı değerlendirerek sağlık sektöründe kariyer yapma imkanına sahip olacaklar.

İŞKUR, "Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı" pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu. İş arayanlar için büyük önem taşıyan bu alım sürecine ilişkin ayrıntılar, İŞKUR sitesinde ele alınmaktadır. İŞKUR tarafından belirlenen kriterlere göre yapılacak olan bu alımlar, sektördeki iş gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak

İlkokul diplomasına sahip olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

Sağlık sorunu olmamak

Hastane ortamına uyum sağlayabilmek ve sabırlı olmak

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek

Hastalarla iyi ilişkiler kurabilmek

Erkekler için: Askerlik yapmış, muaf veya tecilli olmak

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, İŞKUR'un 'İş Arayan' portalına giriş yaparak, 'İş İlanları' sekmesinden arama yapabilirler. İlgili alana 'Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı' terimini girerek arama butonuna basmaları yeterli olacaktır. Açılan sayfada, il ve ilçe bazında listelenen ilanlar arasından tercihlerini yapabilir ve başvuru sürecini başlatabilirler. Başvuru işlemleri sırasında adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeleri gerekiyor.

HANGİ İLLERDE İŞ İLANLARI AÇIK?

Hastaneler ve huzurevleri için personel ihtiyacı; Antalya, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gümüşhane, Düzce, Tekirdağ, Adana, Batman başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde bulunmaktadır. Adayların başvurularını 31 Mayıs 2024 tarihine kadar tamamlamaları önem arz etmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber