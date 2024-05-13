Hastaneden dönen araba kaza yaptı: Daha 4 yaşındaydı...

Bursa'da, 5 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan Gülsüm (36) ve Birol Bahadır (34) çifti, 4 yıl önce dünyaya gelen oğulları Mert'i ateşlendiği için götürdükleri hastaneden evlerine dönerken, hafif ticari araçlarına bir otomobilin çarpmasıyla kazada kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve 16 gün yoğun bakımda kalan Bahadır çifti, günler sonra öldüğünü öğrendikleri çocuklarının cenazesine de katılamadı.

Kaza 11 Nisan'da Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Kazada 4 yaşındaki Mert Bahadır, yaşamını yitirirken Gülsüm ve Birol Bahadır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sokak arasında 150 km/saat hızla giden otomobil, hafif ticari araca çarptığı ise öne sürüldü. Otomobil sürücüsü Hüseyin Başaran (28) ise tutuklandı.

Kazanın "bilinçli taksir" veya "olası kasıtla ölüme neden olma" suçu olduğunu öne süren ailenin acılı açıklamaları ise şu şekilde oldu;

AİLE ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYOR

Anne Gülsüm Bahadır, "Oğlumuzu iyileştirmek için hastaneye gittik, başımıza bu olay geldi. O cani adam hızlı bir şekilde gelip arabamıza vurdu” söyleminde bulundu. Baba Birol Bahadır ise "Yoğun bakımda oğlumun ölüm haberini aldıktan sonra hastanede duramadım. O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Anneanne Fatma Bahadır, "Gece yarısı, gelinimin telefonundan beni aradılar. Kaza haberini aldım. Çocuklarımı gördüğümde perişan haldeydiler” şeklinde konuştu.

“TEK ŞERİTLİ BİR YOL”

Avukat Tuncay Özdemir, kazaya sebep olan Hüseyin Başaran, 'bilinçli taksir' veya 'olası kast' ile yargılanmasının gerekliliğinden bahsederken, “Bu yol tek şeritli bir yol. Karşı taraf önündeki araçları sollayarak müvekkilime çarpmıştır. Bu durum bize göre cinayet ama takdir mahkemenindir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber