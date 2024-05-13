Valilikten kritik karar çıktı: Tiny House yaygın olarak kullanılacak mı?

Sezer, Keşan ve Enez bölgelerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge göndererek tiny house veya kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini net bir şekilde ilettiklerini belirtti.

Her gelişinde bu tür yapıların hızla arttığını ve "mantar gibi türediğini" ifade eden Sezer, bu yapıların genellikle "römork" adı altında inşa edildiğini ancak aracın yanına altyapı yapılarak ve hatta önüne havuz eklenerek kaçak yapılar oluşturulduğunu dile getirdi.



Vali Sezer, "Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu yapılar hukuki değil. Burası tarım arazileriyle dolu bir bölge ve turizm açısından da önemli.

Bu sağlıksız yapılaşmaya izin vermememiz gerekiyor. Gelecek nesillere güzel bir Saros Körfezi, Keşan ve Enez bırakmak istiyoruz. Bu konuda hukuki gerekçelerimiz de mevcut." şeklinde konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber