- Ekonomi

Valilikten kritik karar çıktı: Tiny House yaygın olarak kullanılacak mı?

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Tiny house akımının Türkiye'de de yaygınlaşmasıyla birlikte, Edirne Valisi Yunus Sezer, kıymetli tarım arazilerinin korunması amacıyla tiny house ve kaçak yapılar üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Valilikten kritik karar çıktı: Tiny House yaygın olarak kullanılacak mı? mask
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Sezer, Keşan ve Enez bölgelerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge göndererek tiny house veya kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini net bir şekilde ilettiklerini belirtti.

Her gelişinde bu tür yapıların hızla arttığını ve "mantar gibi türediğini" ifade eden Sezer, bu yapıların genellikle "römork" adı altında inşa edildiğini ancak aracın yanına altyapı yapılarak ve hatta önüne havuz eklenerek kaçak yapılar oluşturulduğunu dile getirdi.


Vali Sezer, "Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu yapılar hukuki değil. Burası tarım arazileriyle dolu bir bölge ve turizm açısından da önemli.

Bu sağlıksız yapılaşmaya izin vermememiz gerekiyor. Gelecek nesillere güzel bir Saros Körfezi, Keşan ve Enez bırakmak istiyoruz. Bu konuda hukuki gerekçelerimiz de mevcut." şeklinde konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, ifade

13 May 2024 - 04:47 - Ekonomi

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