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Eurovision'un merak edilen sonuçları açıklandı: İşte kazanan ülke...

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İsveç'in Malmö kentinde, bu yıl 68'incisi gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması çok konuşulan sahne performanslarına ev sahipliği yaptı.

Eurovision'un merak edilen sonuçları açıklandı: İşte kazanan ülke... mask
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Eurovision şarkı yarışmasını bu yıl , sosyal medyada da sıklıkla konuşulan sahne performansıyla "The Code" isimli şarkısıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı.

''THE CODE'' KAZANAN ŞARKI OLDU

İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşen yarışma nefes kesen görüntülere sahne olurken, bu yılın kazananı birçok kişiyi şaşırttı.Katılımcı ülkelerin jürilerinden ve halk oylamasından gelen sonuçlara göre ipi göğüsleyen isim "The Code" isimli şarkısıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo oldu.

591 puan ile birinci olan İsviçre'yi Hırvatistan 547 puanla, 453 puanla Ukrayna ve Fransa’da 445 puanla takip etti.

İSRAİLLİ ŞARKICI YUHALANDI

Öte yandan yarışmada tartışmaya sebebiyet veren İsrail’i temsil eden şarkıcı Eden Golan ise performansını ıslıklar arasında sergiledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde seyirciler tarafında yuhalanması dikkat çekerken, Golan, yarışmayı 375 puanla 5. sırada tamamladı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Gelen, Sosyal, etti, Eurovision

13 May 2024 - 04:40 - Gündem

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