Uzman isimden milyonluk tüyo: O tarihte tavan yapacak!

Yatırım araçları arasında hisse senetleri, tahviller, emtialar, gayrimenkul ve kripto paralar bulunuyor. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri ise yatırım fonları oldu. Uzman isim Aydın Karalar, Youtube yayınında en çok kazandıracak yatırım fonlarını açıkladı.

FON NEDİR?

Fon, yatırımcıların bir araya geldiği, bir portföy oluşturdukları ve profesyonel bir yönetici tarafından yönetilen yatırım aracı olarak adlandırılır. Fonlar genellikle hisse senetleri, tahviller, emtialar veya gayrimenkul gibi çeşitli varlık sınıflarına yatırımları kapsar. Fonlar, yatırımcılara risklerini dağıtmak, profesyonel yönetimden faydalanmak ve genellikle daha büyük getiriler elde etmek için yapılır.

FONLAR RİSKLİ MİDİR?

Fonların risk düzeyi ise genellikle içerdikleri varlık türüne, sektöre ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Hisse senedi fonları genellikle daha yüksek riskli olarak kabul edilirken, tahvil fonları daha düşük riskli olarak uzman isimler tarafından belirtiliyor.

ÇOK KISA SÜREDE KAZANDIRACAK

Uzman isim Aydın Karalar, Youtube yayınında en çok kazandıracak yatırım fonlarını açıkladı. Karalar, “BİST Teknoloji ağırlık hisse senedi TL fonu yıllardır çok başarı sağlamış başarılı bir fon. tam 5 yılda yüzde 1.968 kazandırmış, kısacası 20’ye katlamış. TL ile alınan fonlarda vergi geçerli olmayacak. Teknoloji ağırlık fonları biz alırsak, çok kazandıracak. Diğer kazandıracak fonlar ise hisse senedi TL fonu, yabancı teknoloji hisse senedi fonu ve Koç holding hisse senedi fonu” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber