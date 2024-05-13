Uzman isim Altındaki büyük oyunu deşifre etti: O tarihte dananın kuyruğu kopacak!

Altın piyasalarıyla ilgili önemli bir değerlendirme yapıldı ve yatırımcılar için önümüzdeki haftaya dair dikkat çekici tahminlerini aktardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki mevcut yükseliş trendinin son bulabileceğini ve alım fırsatlarının gelebileceğini belirtti.

İslam Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketin önümüzdeki hafta gözlemlenebileceği öngörüsüne odaklanmak önem taşıyor.

Altın fiyatları şu an olumlu bir seyir izliyor. ONS altın, 2360 dolar civarında işlem görürken, gram altın fiyatı da 2440 TL civarında seyrediyor.



İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerini tarih vererek paylaştı. Onun analizine göre, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin 2380 dolar seviyesinde test edilmesiyle birlikte önümüzdeki hafta için aşağı yönlü hareketler beklenebilir.

İslam Memiş'in değerlendirmesine göre, ons altında yaşanabilecek olası düşüşler gram altın fiyatlarını da etkileyebilir. Özellikle 2300 dolar altına sarkmalar durumunda gram altında ikinci bir düşüş hareketi gözlemlenebilir.

Ancak, uzun vadeli beklentilerde ise pozitif bir yönelim öngörülüyor. İslam Memiş'e göre, gram altın için orta ve uzun vadede 2700 lira hatta 3000 lira seviyelerinin görülebileceği bir trend devam edebilir.

Kaynak: Kamu Son Haber