- Ekonomi

Uzman isim Altındaki büyük oyunu deşifre etti: O tarihte dananın kuyruğu kopacak!

ABONE OL Google News Sayfamız

Piyasa ekonomist İslam Memiş'ten yükselen altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklama geldi.

Uzman isim Altındaki büyük oyunu deşifre etti: O tarihte dananın kuyruğu kopacak! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Altın piyasalarıyla ilgili önemli bir değerlendirme yapıldı ve yatırımcılar için önümüzdeki haftaya dair dikkat çekici tahminlerini aktardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki mevcut yükseliş trendinin son bulabileceğini ve alım fırsatlarının gelebileceğini belirtti.

İslam Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketin önümüzdeki hafta gözlemlenebileceği öngörüsüne odaklanmak önem taşıyor.

Altın fiyatları şu an olumlu bir seyir izliyor. ONS altın, 2360 dolar civarında işlem görürken, gram altın fiyatı da 2440 TL civarında seyrediyor.


İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerini tarih vererek paylaştı. Onun analizine göre, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin 2380 dolar seviyesinde test edilmesiyle birlikte önümüzdeki hafta için aşağı yönlü hareketler beklenebilir.

İslam Memiş'in değerlendirmesine göre, ons altında yaşanabilecek olası düşüşler gram altın fiyatlarını da etkileyebilir. Özellikle 2300 dolar altına sarkmalar durumunda gram altında ikinci bir düşüş hareketi gözlemlenebilir.

Ancak, uzun vadeli beklentilerde ise pozitif bir yönelim öngörülüyor. İslam Memiş'e göre, gram altın için orta ve uzun vadede 2700 lira hatta 3000 lira seviyelerinin görülebileceği bir trend devam edebilir.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Son, devam, ilgili

13 May 2024 - 04:13 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Milli Emlak'tan sudan ucuza arsalar mask
Milli Emlak'tan sudan ucuza arsalar
TÜVTÜRK'TE araç muayenelerinde yeni dönem mask
TÜVTÜRK'TE araç muayenelerinde yeni dönem
Benzinli, dizel, elektrikli araçların sonu geldi: Öyle bir icat yaptılar ki... Toyota seri üretime bile geçti mask
Benzinli, dizel, elektrikli araçların sonu geldi: Öyle bir icat yaptılar ki... Toyota seri üretime bile geçti
Bu indirime kimse inanamıyor. Her kategoride fiyatlar aşağıya çekildi mask
Bu indirime kimse inanamıyor. Her kategoride fiyatlar aşağıya çekildi
Eksik primi olanlara emeklilik fırsatı: 10 Yıl erken emeklilik için onay verildi mask
Eksik primi olanlara emeklilik fırsatı: 10 Yıl erken emeklilik için onay verildi
Emeklilere müjdeli haber: Artık tüm ürünler 81 ilde yüzde 30 indirimli satılacak mask
Emeklilere müjdeli haber: Artık tüm ürünler 81 ilde yüzde 30 indirimli satılacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber