Sağanak yağış yolları kapattı: Eğitime ara verildi!

Doğu Akdeniz bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu kuvvetli yağış uyarısı, Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinde başlayarak kendini gösterdi. Şiddetli yağmurun etkisiyle artan dere yatakları, bazı yolların kullanılamaz hale gelmesine neden oldu ve birçok araç yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi, yağışlar nedeniyle 167 farklı ihbar aldı; bunların 157'si su baskını, geri kalan 10'u ise mahsur kalma vakasıydı. Ekipler, gelen ihbarlara derhal müdahale ederek, su baskını yaşayan vatandaşlara yardım etti. Şiddetli yağışların ardından, İl AFAD Müdürlüğü bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir kriz masası toplantısı düzenlendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve diğer ilgili kurumların müdürleri bu toplantıya katılım gösterdi.

Hatay'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, Vali Mustafa Masatlı Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yardım çağrılarına anında müdahale edildiklerini bildirdi. Sahada 24 saat görev yapan ekiplerin, sel sularının vatandaşları mahsur bıraktığı bölgelere hızla müdahale ettiğini ve kurtarma operasyonlarını başarıyla tamamladığını ifade etti. Vali Masatlı, "Evleri su altında kalan vatandaşlarımızı da tahliye ederek, onları güvenli alanlarda ağırlıyoruz. Şehrimizde ciddi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır" dedi. Yağış miktarının şu anda metrekare başına 20 kilograma ulaştığını belirten Vali, "21 ile 50 kilogram arasında değişen bir yağış skalası bulunmakta. Kesin ölçümler yağmurun durmasını gerektirse de, şiddetli yağış kategorisine girdiğimiz açık" şeklinde konuştu.



HATAY'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Antakya ilçesinde okulların bir kısmının tatil edildiğini duyuran Vali Masatlı, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, özellikle Antakya'nın dağlık bölgelerinde eğitime bir gün ara verilmesine karar verdik. Bu, sadece belirli bölgeler için geçerli bir durum. Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerini kullandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise, depremin ardından ortaya çıkan altyapı sorunlarının farkında olduklarını ve çözüm için tüm kaynakları seferber ettiklerini söyledi. Öntürk, "Vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz. Şehrimizin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber