Yenilmez armada 1-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36'ncı haftasında İstanbul ekibi Beşiktaş'ı Oba Stadyumu'nda konuk etti. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan turuncu yeşilli takım ilk yarıda adeta rakibini kendi yarı sahasına hapsetti ancak aradığı golü bulamadı. Soyunma odasına golsüz eşitlikle giren Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda baskılı futbolunu devam ettirdi ancak rakip savunmayı aşmakta zorlandı. Beşiktaş, Onur Bulut ile geliştirdiği atakta 61. dakikada Muleka'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 79. dakikada Ahmed Hassan ile cevap vererek skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Maç sonunda Corendon Alanyaspor puana, Beşiktaş ise 55 puana yükseldi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ