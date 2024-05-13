ALTAV yenileniyor

KISA adı ALTAV olan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın seçimli olağan genel kurulu 21 Mayıs Salı günü saat 14.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak. Edinilen bilgilere göre, ALTAV'ın yeni başkanı olacak Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik yönetimi tamamen yenileyecek.



ALTAV'ı asıl idare edecek isim ise 'İkinci Başkan' Abdurrahman Açıkalın olacak. Sporda uzman olan CHP'li meclis üyesi Açıkalın, klasik tanıtımın dışında spor, sağlık ve kongre turizmine yönelecek. Kurumlardan yeni yönetime istenen isimleri ise Başkan Özçelik'in veto hakkı bulunuyor.



YÖNETİME FAHRİ KONSOLOS ADAY



ALTAV Yönetim Kurulu Üyeliği için adaylığını açıklayan Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, " Bir fahri konsolos olarak Alanya tanıtımına diplomatik destek vermek istiyorum. Daha önce Alanya ve ALTAV adına 14 ülkede fuar ve seminerlere katıldım. İhtiyaç duyulursa bu bilgi birikim ve tecrübemle Alanyamıza katkı sağlamaya hazırım" dedi.



Daha önce de ALTAV yönetimine aday olduğunu, kendisine 'Tamam' denildiğini ancak gerçekleşmediğini söyleyen Şaşmaz, "En büyük projem, en büyük hayalim AB büyükelçilerini aileleri ile birlikte Alanya'ya getirmek. Yıllardır bunu yapmama olanak tanınmadı. AB büyükelçilerinin eşleri ile yapacağı Alanya çalışma programı, turizmimize büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle Alanyamızın şu süreçte deniz, kum, güneş turizmi dışında spor, sağlık ve konferans turizmine de hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Osman Özçelik başkanlığındaki ALTAV'da bunu rahatça yapabileceğimize inanıyorum. Sayın başkanın listesinde olamasam da, seçilecek listesine bir diplomat olarak her zaman destek olacağımı da belirtmek isterim" dedi. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi