Kurban Bayramı’nda emeklilere 3 bin TL ikramiye! Dilekçeyi vermeniz gerekiyor!

16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı’nın ilk günü. 31 Mayıs Cuma gece saat 00:00’a kadar emekli olmaya hak kazananlar, SGK’dan aylık talep ederek ikramiye alma imkanına sahip olacak.

Okan Güray Bülbül, Akşam gazetesindeki yazısında şunları belirtti:

2018 yılından bu yana her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu yıl için belirlenen tutar 3 bin lira. Ancak bayram ikramiyesi almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bir husus var. Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK’dan gelir veya aylık almaları gerekiyor. Dolayısıyla ilk kez emekli olarak bayram ikramiyesi alacak kişilerin bu ay içerisinde SGK’dan aylık talebinde bulunmuş olmaları gerekiyor. Bu nedenle emekli olmak için gerekli koşulları sağlamış kişilerin bayram ikramiyesi almayı da düşünerek planlama yapmaları ve SGK’ya başvurularını buna göre gerçekleştirmeleri önemli.

31 MAYIS’A KADAR VERİN

16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı’nın ilk günü. Dolayısıyla haziran ayı içerisinde SGK’dan gelir ve aylık alanlara ikramiye ödenecek. Bu nedenle 31 Mayıs Cuma gece saat 00:00’a kadar emekli olmaya hak kazanan kişilerin, SGK’dan aylık talep etmeleri halinde ikramiye almaları mümkün. SGK, emeklilere talep tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlıyor. Dolayısıyla 31 Mayıs itibarıyla aylık talebinde bulunan kişilere aylıkları 1 Haziran itibarıyla bağlanacak. Bayram ikramiyesi alabilmek için aylıkların 16 Haziran’a kadar bağlanması gerekmiyor. Aylığa hak kazanmak ve talep etmek bayram ikramiyesi alabilmek için yeterli. Aylıkların bağlanması 16 Haziranı geçse bile emeklilere ilk aylıkları ile birlikte bayram ikramiyeleri de ödenecek.

KİM NE KADAR ALACAK?

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil, SGK’dan gelir ve aylık alanlara da ödeniyor. Ancak emekliler ve maluller dışındakiler için bayram ikramiyesinin tutarı farklı. Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alanlar 3 bin lira ikramiye alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabiliyor. Örneğin, kocasından dul aylığı alan ve çalışan bir kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alıyor. Bu durumda aylık alan dış eşe 1.500 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alıyor. Bu durumda dul eşe 2 bin 250 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Babasından dolayı aylığı olan kız çocuğu yüzde 25 oranında bağlanan yetim aylığı nedeniyle 750 lira bayram ikramiyesi alabilir. Bayram ikramiyesinde artış beklentisi var ancak şu ana kadar bu konu gündeme gelmedi.